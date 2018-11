Vì sao 2 cựu tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam bị bắt?

Theo thông tin từ Bộ Công an, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an (C03) đã tiến hành điều tra mở rộng vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam , Công ty ALCII và các đơn vị có liên quan.

Vào cuối năm 2017, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố 2 vụ án xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam. Đây là các vụ án được phát hiện qua việc điều tra mở rộng các vụ việc thuộc giai đoạn 2 vụ án Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cho thuê Tài chính 2 (ALCII) và đồng phạm (Năm 2016, ông Vũ Quốc Hảo đã bị TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh bác kháng cáo, tuyên y án tử hình về tội tham ô tài sản và cố ý làm trái…). Cũng tại thời điểm đó, CQĐT đã khởi tố bị can để điều tra về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với ông Nguyễn Phước Tường, nguyên Trưởng ban Kế hoạch Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trước đó, ông Tường đã bị UBKT-TƯ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì trong thời gian làm Trưởng ban, phụ trách Phòng Quản lý đầu tư quỹ, Ban Kế hoạch Tài chính đã có khuyết điểm, vi phạm.

Sau một thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 9/11, CQĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với: Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Nguyễn Huy Ban, nguyên Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Trần Tiến Vỹ và Hoàng Hà, đều nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Ban Kế hoạch Tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cả bốn bị can nêu trên đều bị điều tra về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165, Bộ luật Hình sự năm 1999. Bộ Công an cũng cho hay, các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn.

Được biết, năm 2008, ông Lê Bạch Hồng nhận quyết định thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để làm Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đến ngày 1/3/2014, ông Lê Bạch Hồng nghỉ hưu theo chế độ.

Dương Lê