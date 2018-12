Vì sao Bí thư Quận 2 bị khởi tố cùng ông Nguyễn Thành Tài?

Những sai phạm của ông Nam được cho là thời kỳ ông còn giữ chức Trưởng phòng Quy hoạch sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM. Khi còn công tác tại đây, ông Nam đã tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM ký tờ trình để UBND TPHCM giao đất cho Công ty CP đầu tư Lavenue sai quy định.

Cơ quan CSĐT-Bộ Công an đã áp dụng biện pháp cấm đi khởi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hoài Nam.

Trước đó, Bộ Công an đã thông tin về vụ án này. Cụ thể, theo Bộ Công an, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (C01) đã tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại TPHCM, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 42/QĐ-C01-P4 ngày 08/11/2018.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án ‘Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại TPHCM liên quan đến khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1, TPHCM), ngày 08/12/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đã tiến hành các biện pháp tố tụng: Ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại TPHCM liên quan đến khu đất 8-12 Lê Duẩn (quận 1, TPHCM).

Ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, đối với: Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM), Nguyễn Hoài Nam (Bí thư Quận ủy quận 2), Đào Anh Kiệt (cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM), Trương Văn Út (Phó trưởng phòng Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM).