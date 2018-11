Vụ án nghìn tỷ và những canh bạc cuộc đời

Luật sư Trần Hồng Phúc bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch Cty CNC dẫn hồ sơ thể hiện PC 50 Công an TP Hà Nội từng phát hiện CNC vận hành game Rikvip trái phép nhưng không xử lý vì sợ ảnh hưởng tới hoạt động nghiệp vụ của cấp trên và tiêu cực về mặt chính trị của lực lượng. “Để xảy ra vụ án có trách nhiệm rất lớn của những người làm công tác trực tiếp điều tra, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong lực lượng công an nhân dân... PC50 Công an Hà Nội cũng đã nhận thức Rikvip là hoạt động nghiệp vụ của cơ quan cấp trên nên dừng xác minh, xử lý thì quả là khó để bị cáo Nguyễn Văn Dương nhận thức hoạt động game bài do CNC vận hành khai thác cổng thanh toán là vi phạm phải bị xử lý”.