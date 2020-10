Vụ ‘bom’ 150 mâm cỗ cưới: 'Biết bị lừa, cả hai vợ chồng ôm nhau khóc'

Quảng cáo

Liên quan đến vụ việc nhà hàng Tâm Phúc (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) bị khách hàng ‘bom’ 150 mâm cỗ cưới gây xôn xao dư luận. Ngày 2/10, chị Tuyết (chủ nhà hàng Tâm Phúc) cho biết, sáng cùng ngày chồng chị cùng nhân viên được cơ quan công an mời lên trụ sở để làm việc do đã tìm thấy chị U. (SN 1996, trú tại TP Điện Biên Phủ) – người làm việc trực tiếp với nhà hàng đặt số cỗ cưới.



Theo chị Tuyết, cô gái này thường xuyên đến nhà hàng ăn uống nên hai bên cũng có quen biết nhau. Cách đây hơn 1 tuần thì U. gọi điện đến nhà hàng nói rằng mình sắp lấy chồng vào ngày 30/9.



Cận ngày cưới một hôm, có người giới thiệu là bên gia đình nhà trai và nhà gái gọi điện đến nhà hàng nói là cứ yên tâm làm cỗ và sẽ thanh toán đầy đủ. Tới sáng 30/9, U. còn trực tiếp đến nhà hàng 2 lần để đưa ảnh cưới và không có biểu hiện gì bất thường.



Một lúc sau, U. quay lại thông báo đặt thêm 5 mâm cỗ cưới dự phòng đồng thời yêu cầu phải trang trí rạp thật đẹp để buổi lễ diễn ra lúc 11h trưa 30/9.



Theo chị Tuyết, đến giờ hẹn nhưng không thấy cô dâu, chú rể cùng bố mẹ đến, điện thoại không ai nghe máy và khi tìm đến nhà chú rể thì địa chỉ cũng không chính xác. “Đến đây chúng tôi mới biết bị lừa, cả hai vợ chồng ôm nhau khóc. Đây là đơn hàng lớn nhất từ trước tới nay của nhà hàng. Bây giờ tôi cũng không biết vì sao U. lại làm như vậy” – chị Tuyết chia sẻ.



Được biết, sau gần 2 ngày nhân viên nhà hàng vẫn đang dọn dẹp đồ đạc của đám cưới.



Trước đó, ngày 30/9, trên mạng xã hội xôn xao về việc nhà hàng ở Điện Biên bị ‘bom’ 150 mâm cỗ cưới. Theo ông Vũ Thế Long (34 tuổi, trú tại phường Mường Thanh) – chủ nhà hàng Tâm Phúc nhận đặt số cỗ trên cho biết, trong 17 năm làm nghề thì đây là lần đầu tiên bị khách ‘bom’ 150 mâm cỗ cùng nhân công dựng phông bạt tổ chức với tổng số tiền lên tới hơn 100 triệu đồng.



Ông Long cho biết, ngày 24/9 một người khách ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên (từng nhiều lần đến nhà hàng ăn uống) đã gọi điện đặt 150 mâm cỗ cưới với giá khoảng 1,3 triệu đồng/ mâm và chuẩn bị toàn bộ phông rạp, loa đài... Buổi tiệc dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 11h ngày 30/9.



"Ban đầu gia đình nhà trai bảo sẽ đặt cọc trước cho nhà hàng 30 triệu đồng. Tuy nhiên, bố chú rể khất lần đồng thời nói rằng con dâu (chị U. - PV) đến làm việc trực tiếp. Do người đặt cỗ là khách quen nên nhà hàng vẫn tổ chức", ông Long cho hay.



Tuy nhiên, qua giờ tiệc mà không có một khách tới. Khi nhà hàng gọi điện thì nhà trai bảo lùi lịch ăn cỗ sang chiều nhưng vẫn không có ai đến.



Khi biết mình bị khách "bom" số cỗ, ông Long đã trình báo UBND phường, Công an phường Mường Thanh. Đồng thời, nhiều người cũng đã kêu gọi “giải cứu” số cỗ trên giúp nhà hàng với giá 500.000 đồng/mâm.

Theo ông Long, do những người tới mua hỗ trợ toàn hàng xóm nên ông bán lại cỗ với giá "tùy tâm" chứ không cố định 500.000 đồng/mâm. Đến cuối giờ chiều 30/9, toàn bộ số cỗ đã được bán hết và số tiền nhà hàng thu lại được là khoảng 30 triệu đồng.



Sau khi nhận được trình báo từ phía nhà hàng vào chiều 30/9, Công an phường Mường Thanh đang phối hợp với Công an TP Điện Biên xác minh làm rõ vụ việc.

Theo một nguồn tin của PV, tối 1/10, Công an TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã tìm được người phụ nữ liên quan đến vụ ‘bom’ 150 mâm cỗ cưới của một nhà hàng trên địa bàn. Theo đó, người phụ nữ này là Cà Thị U. (SN 1996, trú tại bản Co Hói, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ) được cơ quan công an mời về trụ sở làm việc. Bước đầu, U. thừa nhận có liên quan đến vụ 'bom' 150 mâm cỗ cưới kể trên.

