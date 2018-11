Vụ người phụ nữ bị sát hại dã man ở chân núi: Hung thủ ra tay tàn độc

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Ksor Lưn (50 tuổi, trú buôn Mláh, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, Gia Lai) về tội giết người. Ksor Lưn là nghi phạm sát hại chị Nay H’Nhá (ngụ địa phương).

Trước đó, vào chiều 15/10, không thấy vợ là chị Nay H’Nhá đi cắt cỏ trở về nhà như mọi ngày nên anh Ksor Tinh cùng người thân vào khu vực núi Chư Mố (xã Phú Cần) để tìm. Khi đến nơi mọi người đau đớn phát hiện chị H’Nhá tử vong ở khu vực chân núi với nhiều vết thương ở đầu.

Ngay sau vụ án mạng, Công an huyện Krông Pa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nghi phạm gây ra cái chết của chị Nay H’Nhá là đối tượng Ksor Lưn nên bắt giữ.



Đối tượng Ksor Lưn khai trước đó có mâu thuẫn với chị Ksor H’Lâm (là chị dâu của nạn nhân) về việc bò của gia đình Ksor Lưn vào rẫy chị Ksor H’Lâm gây hư hại cây trồng. Ksor Lưn sau đó nuôi ý định trả thù. Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Ksor Lưn không thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, trước những chứng cứ sắc bén của cảnh sát, Ksor Lưn đã thừa nhận hành vi giết hại chị Nay H’Nhá Đối tượng Ksor Lưn khai trước đó có mâu thuẫn với chị Ksor H’Lâm (là chị dâu của nạn nhân) về việc bò của gia đình Ksor Lưn vào rẫy chị Ksor H’Lâm gây hư hại cây trồng. Ksor Lưn sau đó nuôi ý định trả thù.

Sáng 15/10, khi thấy chị Nay H’Nhá đang ôm cỏ ở chân núi, nghĩ đó là chị Ksor H’Lâm (chị Nay H’Nhá bịt khẩu trang, dáng người giống chị Ksor H’Lâm) nên Ksor Lưn dùng khúc gỗ tròn đánh nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân ngã gục. Tàn độc hơn, khi khăn bịt mặt của chị H’Nhá rơi ra, biết đã đánh nhầm người nhưng để che dấu tội lỗi, Lưn bóp cổ nạn nhân, sát hại tới cùng.

Theo Dân Việt