Bác sỹ chỉ cách xử trí 'sống còn' khi bị chó cắn

Một bé trai bị chó cắn đúng vào vùng cổ, may mắn được cấp cứu kịp thời.

ThS.BS Trần Hữu Thắng – Trưởng khoa Cấp cứu, BV Tai Mũi Họng Trung ương cho biết, thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện các ca chó cắn thương tâm phải nhập viện điều trị, có trẻ đã tử vong.BS. Thắng nhấn mạnh, loài chó có xu hướng cắn xé nên tất cả các cơ quan đều có thể bị tấn công, nhất là cắn ngang cổ gây tổn thương đường thở dẫn đến tử vong.Rất nhiều người bị chó cắn vào cổ , nếu không xử trí nhanh sẽ bị tràn khí màng phổi, trung thất dẫn đến suy hô hấp và tử vong do răng chó cắn thủng mặt trước khí quản làm cho khí từ trong đường thở thoát ra vùng cổ gây bóc tách tổ chức liên kết vùng cổ, ngực, trung thất (y khoa gọi là tràn khí).Bệnh nhân có thể chèn ép tim, phổi dẫn đến suy hô hấp và ngừng tim. Càng sợ hãi, dãy dụa thì càng tử vong nhanh.Chuyên gia cấp cứu Trần Hữu Thắng cho biết, bệnh nhân bị chó cắn chết do mất máu thường ít, trừ khi bị cắn theo kiểu xé xác (thường là chó hoang khát máu, đói...), còn chủ yếu là do bị chó cắn làm tổn thương đường thở gây suy hô hấp cấp.Do đó, sau khi bị chó cắn , nếu sờ vào vùng cổ bệnh nhân có cảm giác lép bép (như bóp bọt biển, vùng cổ, mặt ngực phồng như quả bóng) chứng tỏ có tổn thương đường thở. Lúc này cần đưa ngay bệnh nhân đến trung tâm y tế có khả năng đặt ống nội khí quản hoặc mở khí quản (thường từ cấp huyện trở lên). Như vậy mới cứu lại được tính mạng cho bệnh nhân.Trường hợp này, người nhà cũng có thể sơ cứu trên đường đi cấp cứu bằng cách dùng nhiều kim lớn (ví dụ như kim lấy thuốc) đâm qua da vùng cổ ngực, mục đích là cho khí thoát ra."Khi tổn thương đường thở, khí từ trong khí quản đi ra tổ chức liên kết vùng cổ ngực gây chèn ép tim phổi nên dùng nhiều kim đâm qua da sẽ làm cho khí thoát ra ngoài tốt hơn.Tuy nhiên cần đặc biệt lưu ý là chỉ đâm nhẹ qua da. Tuyệt đối không dùng kim to đâm vào cổ lại vào mạch máu lớn thì bệnh nhân có thể tử vong - ThS. Thắng tư vấn.