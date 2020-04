Bộ Y tế cảnh báo 4 sản phẩm thực phẩm cố tình quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Cụ thể, trong thời gian vừa qua trên một số website: https://itppharma.com/dai-kien-can/; https://www.healcentral.org/dai-kien-can/; https://sieuthisongkhoe.com/san-pham/dai-kien-can/; https://1top.vn/review/dai-kien-can-khac-tinh-cua-viem-gan-gia-bao-nhieu-mua-o-dau/; https://www.facebook.com/hetloviemgan/, sử dụng danh tính bác sỹ, cơ quan y tế, bệnh nhân để quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, vi phạm quy định pháp luật, lừa dối người tiêu dùng.Công ty TNHH thương mại quốc tế Vitaco (Địa chỉ: Phòng 802, số 627 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.như thuốc chữa bệnh, sử dụng danh tính bác sỹ, bệnh nhân để quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, vi phạm quy định pháp luật, lừa dối người tiêu dùng.Sản phẩm này được Công ty TNHH MTV Nano Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 1, số 170 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.có dấu hiệu quảng cáo sai sự thật, đưa ra một số thông tin không rõ ràng, chưa được kiểm chứng, vi phạm quy định pháp luật.Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không nên tin vào quảng cáo trên các trang website/internet này để lựa chọn mua các sản phẩm nêu trên.với công dụng không đúng sự thật, đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng đang được quảng cáo như thuốc chữa bệnh, sử dụng danh nghĩa cán bộ, cơ quan y tế để quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, lừa dối người tiêu dùng.Sản phẩm này được Công ty Cổ phần dược phẩm Vạn Xuân Đường; địa chỉ: B5 lô BT6, khu đô thị Việt Hưng, đường Lưu Khánh Đàm, phường Giang Biên, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý . Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm, khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không nên tin vào quảng cáo trên trang website/internet này để lựa chọn mua sản phẩm Tâm An Lạc Tiên.