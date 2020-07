Bộ Y tế thông tin về ca nghi mắc COVID-19 tại Đà Nẵng

Bộ Y tế cho biết, đã nhận được báo cáo của Sở Y tế Đà Nẵng về trường hợp nghi nhiễm tại Đà Nẵng. Theo đó, bệnh nhân là nam giới, 57 tuổi, sống tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Trong một tháng gần đây, bệnh nhân chỉ ở thành phố Đà Nẵng, không đi ra ngoài, hàng ngày ít đi xã khỏi khu vực lưu trú, chỉ ở nhà trông cháu ngoại, giao tiếp với hàng xóm xung quanh, không tiếp xúc với người lạ.

Ngày 20/7, bệnh nhân sốt, ho, đờm nhiều nên đến khám tại bệnh viện C Đà Nẵng lúc 8 giờ 25 phút. Các bác sĩ nghi bệnh nhân mắc COVID-19.

Nhận thông tin về ca nghi ngờ này, Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng để chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng (CDC) phối hợp với Bệnh viện C Đà Nẵng giám sát và lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm sàng lọc lần 1 ngày 23/7 bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chiều cùng ngày tiếp tục lấy mẫu lần 2 cũng cho kết quả dương tính. Lấy mẫu chuyển đi Viện Pasteur Nha Trang và Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư để khẳng định.

Sở Y tế Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhận tại Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng, gia đình bệnh nhân, con gái bệnh nhân và mẹ bệnh nhân. Kết quả đã lấy 102 mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2.

Sở Y tế cũng đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành các biện pháp điều tra dịch tễ, xác định các đối tượng tiếp xúc gần, tiến hành cách ly, khoanh vùng địa bàn và các đối tượng

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, khi có kết quả xét nghiệm khẳng định sẽ thông tin ngay đến người dân.

Ngày 24/7, nguồn tin của Tiền Phong cho biết: một nam bệnh nhân vừa được chuyển từ bệnh viện C Đà Nẵng qua Bệnh viện Đà Nẵng để theo dõi và chữa trị do nghi ngờ nhiễm COVID -19. Hiện tại, bệnh viện C Đà Nẵng đang thực hiện các quy trình dịch tễ, khử khuẩn và cách ly các trường hợp có tiếp xúc gần với nam bệnh nhân này.