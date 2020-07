Đà Nẵng phát hiện ca nghi nhiễm COVID-19

TPO - Ngày 24/7, nguồn tin của Tiền Phong cho biết: một nam bệnh nhân vừa được chuyển từ bệnh viện C Đà Nẵng qua Bệnh viện Đà Nẵng để theo dõi và chữa trị do nghi ngờ nhiễm COVID -19. Hiện tại, bệnh viện C Đà Nẵng đang thực hiện các quy trình dịch tễ, khử khuẩn và cách ly các trường hợp có tiếp xúc gần với nam bệnh nhân này.