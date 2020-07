Rau thì là chữa nhiều bệnh hiệu quả, còn là 'Viagra' thiên nhiên cho quý ông

Khi bạn thường xuyên dùng nước thì là để súc miệng bằng dầu làm từ hạt thì là có thể làm long đờm trong phổi và giảm ho hoặc đau họng, giúp hơi thở của bạn thơm tho hơn rất nhiều. Vì vậy, nếu bạn đang gặp rắc rối về hơi thở và hệ hô háp của mình bạn có thể sử dụng cây thì là nhé. Ảnh minh họa: Internet

Rau thì là giàu chất xơ, vitamin C và vitamin A. Theo hiệp hội dinh dưỡng Hoa Kỳ, 1 chén thì là thô chứa khoảng 360 mg kali, đáp ứng 7% nhu cầu kali hàng ngày. Kali rất quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp, tăng cường chức năng thận, sức khỏe xương và sức mạnh cơ bắp.Chúng còn có tác dụng kháng viêm, giảm ho mãn tính, giảm đầy hơi và các bệnh về đường tiêu hóa khác. Súc miệng bằng dầu từ hạt thì là có thể làm long đờm trong phổi, giảm ho và đau họng. Các thành phần chứa trong thì là còn hoạt động như estrogen, nó kích thích việc tiết sữa ở bà mẹ có con nhỏ.Người ta còn sử dụng cây thì là trong chế độ ăn giảm cân vì nó chứa các chất dinh dưỡng quan trọng và hàm lượng chất xơ cao giúp bạn cảm thấy no. Chất xơ có trong loại cây này là chất xơ hòa tan, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa của cơ thể, tiêu hóa càng chậm lượng calo sinh ra sẽ cung cấp năng lượng càng lâu cho cơ thể mà không khiến chúng ta bị đói.Khi bạn đang trong giai đoạn cho con bú nếu ít sữa bạn có thể ăn nhiều món ăn có chứa cây thì là sẽ rất tốt cho bạn. Trong thành phần của cây thì là có chứa thành phần giống như estrogen. Với những thành phần này hoạt động trong cơ thể cũng giống như estrogen. Bởi chất này nó sẽ giúp kích thích việc tiết sữa giúp chị em có đủ thức ăn cho bé.Khi mẹ đang nuôi con nhỏ sử dụng thì là để làm tăng tiết sữa đã được sử dụng từ nhiều thế kỷ, và đến nay, nhiều bà mẹ vẫn dùng các loại trà thảo mộc dựa trên cây thì là để tăng tiết sữa vô cùng hiệu quả. Vì vậy, nếu bạn đang gặp rắc rối về hơi thở và hệ hô háp của mình bạn có thể sử dụng cây thì là nhé.Theo như một nghiên cứu mới đây tiến hành tại Iran chỉ ra rằng, tinh chất cây thì là phối hợp với vitamin E nên chúng hoan toàn có thể làm giảm đáng để tình trạng đau bụng kinh cho chị em phụ nữ vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, với tinh chất cây thì là thậm chí còn hiệu quả hơn việc dùng thuốc giảm đau vô cùng hiệu quả cho bạn.Trong y học cổ truyền, thì cây thì là là một loại cây truyền thống cây thuốc được khá nhiều người sử dụng để làm lành vết thương hoặc các vết cắn có độc, cũng như để loại bỏ chất độc vô cùng hiệu quả.Nếu bạn sử dụng tinh dầu thì là được tin là có một số thành phần có thể kích thích liền da và thậm chí có thể làm liền các vết thương sâu bên trong nhanh hơn rất nhiều.Trong Đông y thì cây thì là chính là một vị thuốc giúp bạn an thần, ngủ ngon. Đồng thời giúp giảm đau kháng viêm, tăng cường ham muốn cho bạn vô cùng hiệu quả. Chính vì vậy, nếu bạn cảm thấy mình đang ngày càng giảm ham muốn khi gần gũi bạn có thể sử dụng các món ăn có cây thì là hoặc dùng nước thì là uống mỗi ngày sẽ cải thiện được tình trạng này.Thì là có tác dụng kích thích và điều hòa chu kỳ kinh nguyệt, làm giảm đau trong các trường hợp đau bụng kinh ở các thiếu nữ và trong các trường hợp bế kinh gây ra bởi thiếu máu, cảm lạnh. Cách dùng 60g dịch chiết lá thì là trộn chung với 15ml nước ép rau cần tây, chia 3 lần uống trong ngày.: Ăn lá thì là nấu chín mỗi ngày giúp tiêu hóa tốt và chống táo bón. Với trẻ em, 1 - 2 muỗng nước sắc lá thì là trộn vào thức ăn sẽ phòng được chứng rối loạn tiêu hóa và giúp trẻ ngủ ngon giấc. Tinh dầu thì là được dùng trong trường hợp đầy bụng, nấc cụt, ợ chua thừa axit trong dạ dày và chứng tiêu chảy do rối loạn tiêu hóa.Nhai 5 - 10 hạt thì là mỗi ngày sẽ giúp hơi thở thơm tho.Khi cảm lạnh, cúm hoặc viêm cuống phổi dùng khoảng 60g hạt chế trong nước sôi, lọc lấy nước hòa với mật ong, chia ba lần uống trong ngày.Giã nát lá thì là tươi thành khối nhão rồi đắp lên các mụn nhọt đã chín bị vỡ ra có máu. Có thể trộn chung một ít bột nghệ rồi đắp lên các chỗ ung loét có mủ, tác dụng làm lành rất nhanh.Lá thì là đun trong dầu vừng được điều chế thành một dạng thuốc dầu bôi vào nơi sưng và đau ở khớp sẽ giảm sưng, đau.Ăn canh rau thì là vào bữa tối hoặc hãm nước hạt thìa là uống thay nước trước giờ ngủ, đêm sẽ ngủ ngon giấc.Nấu canh hoặc hãm hạt thì là với nước sôi để uống.Lưu ý, phụ nữ mang thai không nên sử dụng nhiều thì là vì trong thì là có chứa số lượng lớn các chất kích thích tử cung...Mặc dù cây thì là trong lịch sử được sử dụng cho các vấn đề về tiết sữa và kinh nguyệt, nhưng những ứng dụng này chưa tìm thấy được độ an toàn chắc chắn.Rất hiếm gặp nhưng phản ứng dị ứng với cây thì là cũng có thể. Theo Phòng khám Cleveland, khoảng 2% dị ứng thực phẩm ở Hoa Kỳ là dị ứng với gia vị. Tỷ lệ chính xác của dị ứng thì là không rõ ràng. Bạn có thể tăng nguy cơ nhạy cảm với cây thì là nếu bạn cũng bị nhạy cảm với thực phẩm hoặc dị ứng với đào.Các triệu chứng dị ứng với cây thì là thường xảy ra từ 5 đến 10 phút sau khi ăn nó. Các dấu hiệu có thể bao gồm nổi mề đay, phát ban, sưng và ngứa. Gặp bác sĩ để kiểm tra dị ứng có thể nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể bị dị ứng với cây thì là.Các tác động tiêu cực có thể là phản ứng trên da, động kinh, ảo giác. Một số nghiên cứu còn cho thấy chúng làm cho trẻ em gái dễ dậy thì sớm.