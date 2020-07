COVID-19: Mỹ là vùng dịch lớn nhất, Việt Nam siết chặt quản lý các tuyến biên giới

Quảng cáo

Theo đó, hiện tại thế giới ghi nhận hơn 14,8 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 612.000 người tử vong (tăng lần lượt 210.389 và 3.870 trong 24 giờ qua). Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với gần 4 triệu ca mắc. Tiếp đến là Brazil, Ấn Độ, Nga... Nhiều nơi tái siết chặt biện pháp kiểm soát để ngăn COVID-19 lây lan.



Tại Đông Nam Á, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực. Việt Nam, Lào, Campuchia và Đông Timor là các nước trong khu vực chưa ghi nhận ca tử vong do COVID-19.



Tại Việt Nam, đã 96 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số trường hợp mắc COVID-19 được chữa khỏi ở nước ta là 360 trên tổng số 396 bệnh nhân COVID-19 (chiếm 90,9% tổng số bệnh nhân). Việt Nam chưa có trường hợp nhiễm COVID-19 nào tử vong. Tất cả các ca bệnh mới được phát hiện đều được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có khả năng lây lan ra cộng đồng.



Mặc dù Việt Nam vẫn tiếp tục ghi nhận các ca/chùm ca bệnh mới tuy nhiên các ca bệnh đều từ nước ngoài về và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh không có khả năng lây lan ra cộng đồng. Việt Nam vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh.



Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương TS.Takeshi Kasai nhận định, Việt Nam đã trở thành điểm sáng trên thế giới trong đẩy lùi dịch COVID-19. Đồng thời ông đánh giá Việt Nam có đội ngũ nghiên cứu có nhiều năng lực và hy vọng Việt Nam phát triển vắc xin thành công.



Theo các chuyên gia, nguy cơ dịch xâm nhập từ nước ngoài vào Việt Nam vẫn cao, do tình trạng vượt biên, nhập cảnh trái phép, trốn cách ly... Do đó, nhằm bảo vệ những thành quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội trong nước, chúng ta phải tiếp tục siết chặt quản lý các tuyến biên giới, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

