Bé 2 tuổi bất tỉnh, hoại tử miệng vì... nghịch cắn dây điện

Quảng cáo

Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác cho biết vừa tiếp nhận và điều trị cho một bé gái 2 tuổi bỏng vùng miệng do cắn vào dây điện.



Bệnh nhân là bé gái 2 tuổi ở thị trấn Lục Yên, Yên Bái trong khi chơi đã nghịch cắn vào dây điện, bị điện giật gây bỏng vùng miệng.



Gia đình cho biết, chị gái bé gái này ngồi trông em, nhưng mải xem điện thoại không để ý, nên tại nạn đáng tiếc đã xảy ra với em gái mình.



Sau khi cắn vào dây điện, bé bị bất tỉnh 10 - 15 phút. Bé không được sơ cứu gì mà gia đình chuyển cháu đến Bệnh viện Sản nhi Yên Bái. Tại đây, bé được tiêm kháng sinh, thay băng chăm sóc vết thương hàng ngày.



Sau khi điều trị tại bệnh viện tỉnh 1 tuần, bé được chuyển đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội) với tổn thương bỏng sâu độ III, IV vùng miệng cằm; tình trạng toàn thân tỉnh, ăn kém, vùng miệng, cằm hoại tử ướt tiết dịch mủ nhiều.



Với tổn thương bỏng sâu ở vùng miệng, bé sẽ có rất nhiều nguy cơ để lại di chứng sẹo co kéo vùng miệng. Khi bị sẹo gây co kéo vùng miệng sẽ gây ảnh hướng tới chức năng ăn uống qua đường miệng của cháu và thẩm mỹ trên khuôn mặt.



Quá trình điều trị cháu được chỉ định dùng kháng sinh, thay băng chăm sóc vết thương hàng ngày, phẫu thuật ghép da mảnh. Sau 24 ngày điều trị, bé được ra viện.



Theo các bác sĩ, trẻ bỏng điện thường do sơ suất của người lớn, người lớn sắp xếp các đồ vật ở tầm thấp, không đúng nơi quy định nên trẻ có thể với tay tới được.



Trẻ bị bỏng điện hay gặp là do sờ tay vào phích cắm/ổ cắm điện bị hở và dây điện bị hở nên vị trí bỏng thường gặp ở tay hoặc chân. Tuy ít gặp hơn nhưng các trường hợp trẻ bị bỏng vùng miệng do cắn vào dây điện bị điện giật không phải hiếm.



Trẻ em bị bỏng điện xẩy ra trong nhà là chủ yếu. Do vậy, các bác sĩ khuyến cáo gia đình nên lắp các thiết bị điện đúng quy tắc an toàn. Sử dụng các ổ cắm có nắp đậy, có rơ le tự ngắt khi chập điện.



Ngoài ra, cần để ổ điện trên cao ngoài tầm với của trẻ. Tuyệt đối không mắc dây điện trần trong nhà. Không cho trẻ chơi gần đường điện. Không cho trẻ nghịch dụng cụ điện. Không cho trẻ thao tác cắm điện. Cất kín dụng cụ điện. Bịt kít ổ điện khi không dùng đến. Không cho trẻ tự sửa chữa điện. Khi trông trẻ phải có sự giám sát thường xuyên của người lớn.

Thuận Phương