Cảnh báo: Nhiều thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo 'lừa' như thuốc chữa bệnh

Quảng cáo

Theo đó, trên một số trang mạng có nội dung quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Great Tall quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh, cảm ơn của bệnh nhân để quảng cáo thực phẩm, quảng cáo thực phẩm nội dung quảng cáo không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định, lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Sản phẩm này được Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Great Mind (địa chỉ: Tổ 22A, Khu Hà Liễu, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cũng cho biết, trong thời gian vừa qua trên các website: tongthachhoan.com, vientansoi.com, facebook.com/TongThachHoan,... có nội dung quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên tán sỏi Tống Thạch Hoàn không đúng bản chất, lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.



Sản phẩm này do Công ty Cổ phần Onepharm (Địa chỉ Phòng 201, Tầng 2, Số 15 ngõ 30 phố Mai Anh Tuấn, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.



Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm nêu trên. Kết quả xử lý, Cục An toàn thực phẩm sẽ công khai trên website của Cục tại địa chỉ: https://vfa.gov.vn/.



Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên các website nêu trên để quyết định mua, sử dụng các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ này tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

Quảng An