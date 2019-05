Cơ thể có dấu hiệu này, chị em đến viện ngay kẻo mất mạng

Đau bụng có thể là dấu hiệu của các bệnh về dạ dày hoặc tình trạng đầy hơi, thế nhưng nếu bạn bị đau thắt ở vùng bụng dưới hoặc gần trực tràng trong thai kỳ thì hãy cẩn thận hơn vì đây cũng là một trong các dấu hiệu mang thai ngoài tử cung. Ảnh minh hoạ: Internet

Đau bụng dưới



Đau bụng có thể là dấu hiệu của các bệnh về dạ dày hoặc tình trạng đầy hơi, thế nhưng nếu bạn bị đau thắt ở vùng bụng dưới hoặc gần trực tràng trong thai kỳ thì hãy cẩn thận hơn vì đây cũng là một trong các dấu hiệu mang thai ngoài tử cung.



Các cơn đau bụng trong thai kỳ này có thể từ nhẹ đến nặng dần và đau dai dẳng, hoặc xuất hiện đột ngột và hết đau rất nhanh sau đó.



Đau vai



Bạn có thể cảm thấy đau nhức vùng vai gần cánh tay do tình trạng mang thai ngoài tử cung có thể dẫn đến hiện tượng chảy máu trong. Đây là một trong những dấu hiệu mang thai ngoài tử cung thường bị bỏ qua do nguyên nhân gây đau dễ bị nhầm lẫn là do các hoạt động trong ngày hoặc vận động sai tư thế.



Thông thường, đau nhức vai do mang thai ngoài tử cung sẽ xuất hiện cùng các triệu chứng khác như chảy máu âm đạo, đau bụng hay mệt mỏi.



Khó chịu khi đi vệ sinh



Việc mang thai có thể ảnh hưởng đến bàng quang và ruột, từ đó khiến bạn gặp nhiều bất tiện trong việc đi vệ sinh. Tình trạng nhiễm trùng đường tiết niệu khi mang thai cũng có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng hơn nếu tiểu buốt hoặc đau khi đi vệ sinh vì đây cũng là các dấu hiệu



Thai ngoài tử cung là một bệnh lý không mong đợi ở những phụ nữ mong muốn có con nhưng đôi khi không tránh được mà phải chấp nhận. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, đối với những phụ nữ chưa muốn có con để phòng ngừa thai ngoài tử cung nên có biện pháp ngừa thai chắc chắn và thích hợp (thuốc ngừa thai, bao cao su,…) không nên nạo phá thai bừa bãi vì đó là một trong những nguyên nhân gây thai ngoài tử cung và vô sinh sau này.

Theo Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế lao động (Hà Nội), thai ngoài tử cung là hiện tượng thai nghén bất thường. Thai không nằm trong lòng tử cung mà nằm ở những nơi khác bên ngoài, hay gặp nhất là ở vòi trứng. Túi thai vỡ có thể gây chảy máu ồ ạt vào ổ bụng, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người mẹ.Nếu điều trị muộn, thai bị vỡ, chảy máu nhiều có thể dẫn đến biến chứng vô sinh, thậm chí tử vong. Người bệnh đau bụng dữ dội, khát nước, bủn rủn muốn xỉu, mặt nhợt nhạt, khó thở... Cần phát hiện sớm lúc thai ngoài tử cung chưa vỡ để điều trị kịp thời.Theo thống kê, cứ 1.000 phụ nữ mang thai có khoảng 4-5 người mang thai ngoài tử cung . Nguyên nhân hàng đầu khiến thai phụ mang thai ngoài tử cung là viêm nhiễm vòi trứng, viêm vùng chậu do mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục như lậu, chlamydia hoặc do nạo phá thai.Tắc, hẹp vòi trứng bẩm sinh, mắc các bệnh u nang buồng trứng, lạc nội mạc tử cung, hậu quả của việc từng phẫu thuật vòi trứng... cũng có thể dẫn đến tình trạng này. Ngoài ra, phụ nữ nghiện thuốc lá, sống lâu dài trong môi trường có khói thuốc lá cũng là một nguyên nhânTheo các bác sỹ, các dấu hiệu mang thai ngoài tử cung thường xuất hiện khi đã mang thai 4 tuần đến 12 tuần, hoặc thậm chí trễ hơn. Vì vậy, bạn nên lưu ý hơn đến những thay đổi của cơ thể trong thời gian mang thai để có thể phát hiện và điều trị mang thai ngoài tử cung kịp thời.Dấu hiệu mang thai ngoài tử cung thường gặp nhất là tình trạng chảy máu âm đạo. So với thời kỳ kinh nguyệt, tình trạng xuất huyết do mang thai ngoài tử cung sẽ xuất hiện và chấm dứt khá đột ngột, lượng máu lỏng hơn và có thể có màu nâu sẫm.Ngoài nguy cơ mang thai ngoài tử cung, việc ra máu trong thai kỳ cũng có thể là dấu hiệu của nhiều vấn đề khác như nhiễm trùng hay sẩy thai. Vì vậy, bạn nên tìm đến bác sĩ ngay khi phát hiện tình trạng này.

Thái Hà (tổng hợp)