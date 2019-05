Có thể mù nếu đau mắt đỏ mà dùng các loại thuốc này

BS. Hoàng Cương - BV Mắt Trung ương cho biết, mới đầu hè, tỉ lệ bệnh nhân đau mắt đỏ gia tăng, khoảng 160 - 200 bệnh nhân tới khám mỗi ngày.

Theo các bác sĩ, đau mắt đỏ là tình trạng nhiễm trùng mắt, thường do vi khuẩn hoặc vi rút gây ra hoặc do phản ứng dị ứng, với triệu chứng đặc trưng là đỏ mắt.

Bệnh thường khởi phát đột ngột, lúc đầu ở một mắt sau lan sang mắt bên kia. Bệnh đau mắt đỏ rất dễ mắc, dễ lây lan trong cộng đồng và gây thành dịch, nhất là trong thời điểm nghỉ lễ 30/4và 1/5 tập trung đông người như hiện nay. Cho đến nay chưa có vắc xin phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và những người bị đau mắt đỏ rồi vẫn có thể bị nhiễm lại chỉ sau vài tháng khỏi bệnh.

Do tính chất bệnh dễ lây lan nên có trường hợp cả gia đình đều bị đau mắt đỏ. Nhất là trong dịp nghỉ lễ kéo dài này, các gia đình thường tụ họp đông vui nên nguy cơ lây bệnh cho mọi người là rất lớn.“Chỉ cần một cái dụi mắt của người bệnh rồi cầm, nắm các vật dụng sinh hoạt chung như tay nắm cửa, nút bấm cầu thang, ga đệm… có thể mang vi rút ra ngoài. Người chưa mắc bệnh khi tiếp xúc với vi rút từ các vật dụng sinh hoạt này, đưa tay lên mũi, mắt là có thể bị nhiễm bệnh"- BS. Hoàng Cương cảnh báo.Đáng chú ý, nhiều người mắc bệnh lại thường tự ý mua thuốc về tra mắt khiến bệnh nặng thêm. Nhất là các thốc chứa corticoid là "con dao hai lưỡi", do thuốc có tính kháng viêm mạnh nên hiệu quả điều trị nhanh, nhưng nếu người bệnh dùng không đúng, lạm dụng thuốc hoặc dùng thuốc kéo dài sẽ gây ra tai biến do thuốc như dị ứng, làm trầm trọng thêm bệnh.Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo người dân khi bị đau mắt đỏ tuyệt đối không tự ý sử dụng các loại thuốc chống viêm corticoid, thành phần thường có một kháng sinh là: polymyxin, neomyxin hoặc chloramphenicol (có tác dụng chống nhiễm khuẩn), và một thành phần là corticoid như dexamethazon, sẽ gây nguy hiểm cho mắt, thậm chí mù lòa.