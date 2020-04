Dấu hiệu cảnh báo tim của bạn 'có vấn đề', đi khám ngay kẻo ân hận mấy cũng muộn

Nếu như bạn đột nhiên cảm thấy dễ mắc bệnh chóng mặt, nhất là khi đột nhiên thay đổi trạng thái cơ thể như đang ngồi đứng lên, hoặc vận động mạnh thì bạ nê đi kiểm tra sức khỏe bởi rất có thể bạn đang gặp rắc rối với tim mạch. Ảnh minh họa: Internet

Một trong những dấu hiệu kinh điển của bệnh tim là rối loạn cương dương, các động mạch trong tim bị chặn, khiến máu không thể chảy đủ vào “cậu nhỏ”. Rối loạn chức năng cương dương do mạch máu là phổ biến nhất và thường do 2 loại bệnh: xơ vữa động mạch và rối loạn chức năng nội mô. Ảnh minh họa: Internet

Ho cũng có thể là một trong những dấu hiệu của bệnh tim. Ảnh minh họa: Internet

Nếu đột nhiên bạn thấy những cơm đau, tức ngực khó chịu là triệu chứng phổ biến nhất của các bệnh về tim mạch. Và cường độ đau ở mỗi người sẽ khác nhau. Một số người cảm thấy đau đến khó thở, trong khi số khác lại chỉ cảm nhận cơn đau nhói qua. Nếu bạn gặp tình trạng này thường xuyên cần đi khám bác sĩ để biết được tình trạng bệnh tình và điều trị kịp thời. Ảnh minh họa: Internet

Chân bị sưng phù có thể là một trong những dấu hiệu của bệnh tim. Khi tim không được bơm máu hiệu quả, các tĩnh mạch sẽ bị tắc nghẽn và cuối cùng đẩy chất lỏng dư thừa vào các mô cơ thể, khiến các bộ phận như chân, bụng và thậm chí là bìu bị sưng lên. Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn gặp tình trạng này thường xuyên cần đi khám bác sĩ để biết được tình trạng bệnh tình và điều trị kịp thời.Nếu như bạn đột nhiên cảm thấy dễ mắc bệnh chóng mặt, nhất là khi đột nhiên thay đổi trạng thái cơ thể như đang ngồi đứng lên, hoặc vận động mạnh thì bạ nê đi kiểm tra sức khỏe bởi rất có thể bạn đang gặp rắc rối với tim mạch Bởi những triệu chứng này thể do huyết áp đang giảm nhanh chóng bởi tim không còn đủ sức để hoạt động như bình thường.Thậm chí chóng mặt có thể do não không nhận đủ máu, bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân sau: Xơ vữa động mạch; Thiếu máu; Thiếu nước/mất nước; Tăng đường huyết; Rối loạn nhịp tim; Tụt huyết áp tư thế; Đột quỵ; Cơn thoáng thiếu máu nãoNếu bạn thường chạy một dặm mỗi ngày một cách dễ dàng nhưng đột nhiên không thể thực hiện nổi và bị mệt đến đứt hơi, đó có thể là dấu hiệu tim không bơm đủ máu khắp cơ thể. Mô tả về một cơn đau ngực do nhồi máu cơ tim hoặc bệnh tim mạch thông thường có một hoặc vài dấu hiệu sau: Cảm giác căng, nóng, ép chặt hay bóp nghẹt lồng ngực; Đau lan sau lưng, vùng cổ, hàm, vai và 1 hoặc cả 2 cánh tay; Cơn đau kéo dài hơn vài phút, cảm giác nặng hơn khi gắng sức hay vận động, cơn đau hết sau đó quay trở lại tần suất và cường độ có thể thay đổi; Khó thở; Đổ mồ hôi; Chóng mặt hoặc cảm giác yếu ớt hẳn; Nôn ói hoặc ói...Ngoài ra, đau tức ngực còn là biểu hiện của nhiều bệnh lý khác từ nhẹ đến nặng, tuy nhiên bệnh tim mạch là phổ biến nhất, và cũng là nguy hiểm nhất, cần phải phát hiện và điều trị sớm. Vì vậy nên bạn đừng bao giờ phớt lờ triệu chứng đau tức ở vùng ngực, cho dù chỉ là thoáng qua.Đánh trống ngực là tình trạng đập bất thường của tim, và cũng là triệu chứng khá phổ biến báo hiệu bệnh tim mạch. Hầu hết bệnh nhân mô tả về tình trạng đánh trống ngực giống như sự lệch nhịp của tim (gần như tim tạm dừng hoạt động, thường theo sau một nhịp đập đặc biệt mạnh) hoặc nhịp tim nhanh, chậm bất thường.Bình thường thì việc đau hong hay đau quai hàm chẳng có gì liên quan tới tim mạch cả, chúng chủ yếu ảnh hưởng từ những vấn đề như đau cơ bắp, cảm lạnh hoặc viêm xoang.Nhưng trên thực tế, đôi khi cơn đau từ ngực cũng có nguy cơ lan đến cổ họng và hàm. Thì rất có thể đó là dấu hiệu bệnh tim bạn sẽ cần đến bệnh viện để kiểm tra nhằm đảm bảo mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.Phần lớn những người mọi người đều có thể ngáy một chút khi cơ thể mệt mỏi quá mức. Hãy đi khám ngay, tốt nhất là chủ động để giảm nguy cơ bị ngừng tim sau này, theo The Healthy.Những người mắc bệnh về nướu thường bị sưng nướu do viêm, có thể dẫn đến tăng nguy cơ đau tim . Tiến sĩ Michos cho biết những người mắc bệnh nha chu thường có mức độ viêm cao, có thể kích hoạt viêm khắp cơ thể.