Không chỉ ung thư, còn 'hàng tỷ' biến chứng hãi hùng khi nâng ngực

Mới đây, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã đưa ra con số về mối liên quan giữa đặt túi nâng ngực và ung thư. Theo đó, có 457 phụ nữ ở Mỹ được xác định bị ung thư lympho tế bào khổng lồ sau khi(giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2018), trong đó, 9 người đã tử vong.Thông tin trên đã khiến dư luận hoang mang, nhất là đối với những chị em đã từng phẫu thuật đặt túi ngực cũng như với những người đang có ý định với phương pháp làm đẹp này.Theo ThS Nguyễn Minh Nghĩa, Giảng viên Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình (Đại học Y Hà Nội), ung thư lympho tế bào khổng lồ lần đầu tiên được chẩn đoán và phát hiện vào năm 1997. Đây là loại ung thư xuất hiện kèm với việc đặt túi ngực nhưng có tỷ lệ cực thấp. Thời gian xuất hiện trung bình khoảng 10 năm sau khi đặt túi nâng ngực.Triệu chứng lâm sàng hay gặp nhất khi bị ung thư lympho tế bào khổng lồ là tụ dịch bất thường quanh túi, tăng thể tích ngực và gây đau. Bên cạnh đó, bệnh nhân còn có các triệu chứng như đỏ da vùng ngực, sờ thấy khối bất thường.Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là tất cả những người đã đặt túi độn ngực đều có nguy cơ bị ung thư vì còn phụ thuộc vào loại túi ngực được sử dụng.Theo GS.TS Trần Thiết Sơn, BV Xanh Pon, Hà Nội, trên thực tế, tai nạn từ các ca phẫu thuật vòng một xảy ra không phải ít. Có 3 nguyên nhân dẫn tới các tai biến khi tạo hình ngực là: Phẫu thuật ở nơi không có điều kiện an toàn về vô trùng, trang thiết bị không đảm bảo; chất liệu nguồn gốc không rõ ràng, kém gây dễ vỡ; thứ 3 do là kỹ thuật viên không có chuyên môn.Tại Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ của BV Xanh Pon, đã từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị “rò rỉ” túi ngực, biến dạng ngực đến chỉnh sửa, tạo hình lại. Đa phần các trường hợp này vào viện do biến chứng từ việc tiến hành phẫu thuật nâng ngực ở những cơ sở không phải là bệnh viện.