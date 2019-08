Muốn tốt cho tim, hãy ăn những loại trái cây này

Quảng cáo

Ăn một quả táo mỗi ngày sẽ giúp trái tim của bạn khoẻ mạnh . Táo chứa đầy flavonoid và chất xơ. Flavonoid có khả năng làm giảm sự kết dính tiểu cầu đến thành mạch máu của bạn, ngăn ngừa sự hình thành mảng bám cholesterol. Vỏ táo cũng chứa hàm lượng chất xơ cao cùng với thành phần chống oxy hóa. Người bị bệnh tim mạch hay béo phì thì nên ăn táo ngọt rất tốt cho sức khỏe.Cà chua là nguồn vitamin C có lợi cho tim và giống như dưa hấu, chúng cũng rất giàu lycopene."Hãy thử làm nước sốt cà chua của riêng bạn để bổ sung vào một số món ăn. Nó chắc chắn sẽ là một thực phẩm tự chế với sức mạnh chống oxy hóa lớn", Keri Glassman, chuyên gia dinh dưỡng tại New York nói. "Hơn nữa, vitamin C trong cà chua hoạt động như một chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào của bạn khỏi bị hư hại."Theo Bridget Swinney, một chuyên gia dinh dưỡng tại Texas thì quả bơ chứa đầy chất béo không bão hòa và là nguồn cung cấp kali giúp tăng cường khả năng kiểm soát huyết áp.Quả mơ vừa là loại quả có tính kiềm cao vừa chứa nhiều vitamin A, C, E và K, chất xơ, carotenoid rất tốt cho cơ thể. Bên cạnh đó mơ còn chứa hàm lượng vitamin B15 cao, giúp tăng cường chuyển hóa oxy trong tế bào, chống sự lão hóa của tế bào. Do đó giúp phòng ngừa các bệnh lý về tim mạch, hô hấp, viêm hoặc xơ gan thời kỳ đầu.Bạn nên chọn những quả mơ tròn đầy, nhiều thịt, có màu cam hoặc vàng.Kiwi là loại quả chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Vitamin C và các chất chống oxy hóa trong kiwi có thể làm giảm viêm tim và hạ huyết áp. Quả kiwi cũng chứa kali giúp điều chỉnh huyết áp.Cam là một trong những loại trái cây tốt nhất để bảo vệ trái tim của bạn. Một nguyên tố chứa trong cam gọi là hesperidin cải thiện chức năng của các mạch máu và giảm tắc nghẽn của các động mạch. Ngoài ra, vitamin C, A, B6 và chất xơ có trong cam cũng tham gia cải thiện chức năng mạch máu hiệu quả.Với lượng các chất chống oxy hóa dồi dào, các loại quả mọng như dâu là một lựa chọn phù hợp cho bữa ăn nhẹ nhằm giữ cho trái tim khỏe mạnh. Ăn dâu giúp tăng cholesterol tốt (HDL) và giảm cholesterol xấu.Ngoài ra, dâu tây có hàm lượng calo thấp, không chứa chất béo (dưới mọi hình thức: tươi, đông lạnh, sấy khô hoặc nấu chín) có chứa các chất dinh dưỡng thúc đẩy sự phát triển của xương và chuyển đổi chất béo thành năng lượng. Không chỉ vậy, loại trái cây này sản xuất ra polyphenol, được chứng minh là làm tăng nồng độ nitric oxide, một phân tử làm cho các mạch máu thư giãn.Bạn nên ăn chuối thường xuyên bởi vì nó rất giàu kali và magiê. Cả hai đều được biết đến để làm giảm huyết áp (do đó ngăn ngừa sự nhiễu loạn máu và làm hỏng các thành mạch và các cơ quan). Việc ăn chuối mỗi ngày rất có lợi cho tim mạch, giảm thiểu nguy cơ cao huyết áp và chứng đột quỵ.Theo một nghiên cứu của Journal of Pediatrics, những phụ nữ tiêu thụ hơn 3 phần quả việt quất và dâu tây mỗi tuần sẽ giảm nguy cơ bị đau tim 32%. Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng các flavonoid chứa trong hai quả này là những yếu tố chính trong việc bảo vệ tim.Dưa hấu là loại quả rất dễ ăn, nhất là vào mùa hè. Bên cạnh vị ngon ngọt, dưa hấu còn đem lại những tác dụng tốt cho cơ thể vì chứa nhiều vitamin A, B6, C, folate, kali, chất xơ,…Theo các chuyên gia đến từ Đại học Purdue Mỹ, hoạt chất citrulline trong dưa hấu có tác dụng tốt cho sức khỏe tim mạch như giảm cân, giảm cholesterol, ngăn ngừa xơ vữa động mạch.Hàm lượng chất xơ trong đào rất cao. Nhờ vậy sẽ giúp giảm hấp thu lượng cholesterol vào cơ thể, tốt cho tim mạch. Một nghiên cứu đã chỉ ra nhân hạt đào có khả năng chống đông máu, vì vậy rất tốt cho những người bị bệnh tim mạch, tiểu đường có nguy cơ cao bị huyết khối.Trong 100g đu đủ có từ 74 -80mg vitamin C, giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Bên cạnh đó nó cũng chứa nhiều vitamin B1, B2, kali, kẽm, sắt,… những vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể.Ăn đu đủ mỗi ngày có thể giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch lên gấp nhiều lần.Theo các nhà khoa học thuộc đại học Glasgow nước Anh, ăn bưởi và uống nước ép bưởi có tác dụng ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch , giúp giảm cholesterol và triglyceride - nguyên nhân gây xơ vữa động mạch.

Hòa Thuận (tổng hợp)