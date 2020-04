Ngoài thuốc lá, đây cũng là những 'thủ phạm' gây ung thư phổi

Những người không hút thuốc nhưng tiếp xúc với việc hút thuốc thụ động cũng có thể bị tác hại đến phổi và có thể bị ung thư phổi. Một khảo sát của Mỹ nhận thấy những người sống chung với người nghiện thuốc lá có nguy cơ ung thư phổi cao hơn từ 20 - 30%. Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù không hút thuốc có thể làm giảm đáng kể nguy cơ ung thư phổi, nhưng những người không hút thuốc vẫn có thể bị mắc bệnh nếu có lối sống không lành mạnh. Ngoài ra, chế độ ăn uống không lành mạnh (ăn nhiều thịt đỏ, đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn,…) cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Ảnh minh họa: Internet

Những người mắc bệnh phổi mãn tính, chẳng hạn như bệnh lao, phổi silic, bệnh bụi phổi có khả năng rơi vào các trường hợp mắc ung thư cao. Ảnh minh họa: Internet

Theo thống kê, mỗi năm trên thế giới có khoảng 2,09 triệu người mắc mới và 1,76 triệu người tử vong do ung thư phổi . Năm 2018, Việt Nam có thêm hơn 23.000 người mắc ung thư phổi, con số này có thể sẽ tăng lên vào những năm tiếp theo. Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư thường gặp và có tỷ lệ tử vong cao thứ hai trong các bệnh nhân ung thư ở nam giới.Ung thư phổi là một khối mô bất thường, phát triển quá mức và không hài hòa với những tổ chức bình thường kế cận. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra căn bệnh này, bao gồm: Suy giảm miễn dịch, những biến đổi bên trong hệ thống gen và tác động bên ngoài môi trường.Triệu chứng hay gặp nhất của ung thư phổi là ho kéo dài. Thở ngắn, ho có đờm lẫn máu và đau ngực cũng có thể là dấu hiệu chỉ điểm của ung thư phổi. Một thời gian sau bệnh nhân có thể gầy sút, mệt mỏi, thở nông, khàn giọng, khó nuốt, đau xương, thở khò khè và tràn dịch màng phổi.Nhiều nghiên cứu cho thấy, nguyên nhân tác động gây nên bệnh ung thư phổi gắn với những nguyên nhân như:Nguy cơ ung thư phổi tăng theo lượng thuốc lá hút mỗi ngày. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hút thuốc lá gây ra 70% các trường hợp tử vong do ung thư phổi trên toàn thế giới.Nghiên cứu cho biết một người nghiện thuốc lá trước năm 15 tuổi có nguy cơ ung thư phổi cao gấp 4 lần so với người hút thuốc trễ hơn 10 năm, tức là sau 25 tuổi.Một nghiên cứu mới đây còn nhận thấy việc bỏ hút thuốc trên 10 năm, sẽ giảm nguy cơ ung thư phổi từ 30 - 50%.Khói thuốc lá chứa khoảng 40 chất gây ung thư như nicotin, acetone, oxide carbon, arsen, benzene, hydrogen cyanide, formaldehyde, ammonia…Những người không hút thuốc nhưng tiếp xúc với việc hút thuốc thụ động cũng có thể bị tác hại đến phổi và có thể bị ung thư phổi. Một khảo sát của Mỹ nhận thấy những người sống chung với người nghiện thuốc lá có nguy cơ ung thư phổi cao hơn từ 20 - 30%.Nấu khói trong bếp cũng là một lý do quan trọng không thể bỏ qua trong số nhiều yếu tố gây ung thư phổi. Vì vậy, những bà nội trợ cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe khi nấu ăn tại nhà hít nhiều khói bếp.Ngoài ra, chất béo bão hòa trong chế độ ăn uống là một trong những yếu tố quan trọng gây ra ung thư phổi. Một số báo cáo khảo sát cũng cho thấy rằng nếu lượng vitamin A chiết xuất từ thực phẩm thấp hoặc mức độ vitamin A trong huyết thanh thấp, nguy cơ ung thư phổi sẽ tăng lên.Tiếp xúc với tia phóng xạ: đây là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh ung thư, trong đó có ung thư phổi. Bệnh nhân làm việc trong các mỏ uranium, fluorspar và hacmatite có thể tiếp xúc với tia phóng xạ do hít thở không khí có chứa khi radon.Những người mắc bệnh phổi mãn tính, chẳng hạn như bệnh lao, phổi silic, bệnh bụi phổi có khả năng rơi vào các trường hợp mắc ung thư cao.Ngoài ra, viêm phế quản và bệnh phổi mãn tính có thể gây ra sẹo xơ trong quá trình chữa bệnh, vảy tế bào bình thường trong quá trình diễn tiến của bệnh có thể phát triển thành ung thư.Các yếu tố vốn có của cơ thể (cơ địa)Những người có tiền sử gia đình có bệnh ung thư phổi di truyền, chức năng miễn dịch kém cũng làm giảm hoạt động trao đổi chất, gây rối loạn nội tiết, dẫn đến các bệnh về phổi.Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Môi trường, nước uống có chứa arsen có thể gây ung thư phổi Nước thải công nghiệp và thuốc trừ sâu dùng trong nông nghiệp, thuốc phun hoa quả, và các chất phụ gia là các đầu mối chính gây ô nhiễm arsen vào nguồn nước ngầm.