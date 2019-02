Nhiều bệnh nhi biến chứng viêm não do cúm

Theo Ths.Bs Đỗ Thiện Hải – Phó Trưởng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Trung ương, tại khoa Truyền nhiễm mỗi ngày 3-15/ ngày. Trong những năm trước đây Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Trung ương một năm chỉ gặp một bệnh nhân bị biến chứng viêm não do virus cúm. Tuy nhiên, năm nay từ đầu năm khoa đã tiếp nhận 3-4 bệnh nhi biến chứng viêm não.Điển hình là trường hợp bệnh nhi 5 tuổi nhập viện với triệu chứng trạng sốt cao, nôn khan và đau đầu các bác sĩ khám thì đã bị viêm não sau cúm. Tương tự một bệnh nhi khác bị biến chứng viêm não sau cúm đang phải điều trị tại khoa. Theo gia đình bệnh nhi, 3 ngày đầu bệnh nhi sốt cao liên tục. Bước sang ngày thứ 4, bệnh nhi hạ sốt gia đình nghĩ con đã đỡ bệnh. Tuy nhiên, bé lại ngủ rất nhiều, ngủ cả ngày không ăn uống. Ngay sau đó, bệnh nhi được đưa tới bệnh viện Nhi Trung ương và được chẩn đoán viêm não sau cúm. Nhờ được điều trị kịp thời hiện sức khỏe các bệnh nhi đã hồi phục và xuất viện.Tại Khoa Truyền nhiễm vẫn đang điều trị cho 1 bệnh nhi biến chứng viêm não sau cúm.Theo các chuyên gia y tế, vào mùa xuân độ ẩm trong không khí cao, tạo điều kiện thuận lợi bệnh lây truyền qua đường hô hấp phát triển. Đặc biệt ở những nơi đông người như nhà trẻ, cơ quan đông người, chung cư đông người. Ở người lớn bệnh hay gặp nhất là cúm, ở trẻ có thêm sởi, quai bị…Theo BS Hải, "Biến chứng viêm não sau khi mắc cúm năm nay tần xuất gặp nhiều hơn các năm khác. Biến chứng xuất hiện vào ngày 2-3 sau sốt cao trẻ ngủ nhiều, buồn nôn, nôn khan, co giật… và có những biểu hiện của nhiễm khuẩn thần kinh trung ương (li bì, co giật…). Một số biến chứng khác gặp khi mắc cúm như viêm phổi do vi rút cúm hoặc bội nhiễm các loại vi khuẩn có sẵn trong hầu, họng của bệnh nhân".