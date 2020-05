Nhiều ca tử vong vì ngộ độc nấm: Những cách tránh xa 'tử thần'

Điều trị cho bệnh nhân ngộ độc nấm tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội.

3 cháu bé ở Điện Biên đi hái nấm rừng về ăn, không may trúng nấm độc khiến cả 3 tử vong . Vụ ngộ độc thương tâm xảy ra tại thôn Na Cô Sa 3, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.Trước đó, chiều tối ngày 25/4, có 3 cháu bé là Hạng Thị Phua, 14 tuổi cùng em gái Hạng Thị Tang, 12 tuổi và Giàng Thị Sư, 6 tuổi đi vào rừng hái nấm về ăn.Sau ăn, cả 3 cháu thấy đau đầu, đau bụng, buồn nôn, không thể ăn uống được gì. Sáng 27/4, khi thấy tình trạng 3 cháu nặng lên, gia đình mới chuyển các cháu đến trạm y tế xã cấp cứu nhưng cháu Tang đã tử vong ngay sau đó.2 bệnh nhi còn lại được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ điều trị rồi được chuyển tiếp đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên nhưng sau 5 ngày điều trị tại đây, cả 2 cháu cũng không qua khỏi do chất độc đã ngấm quá sâu vào cơ thể.Trước đó nữa, vào đầu tháng 4 khi 2 bé trai tại huyện Nậm Pồ đã bị tử vong do ăn nhầm nấm độc khi đi chăn trâu.Một vụ ngộ độc nấm nữa trong thời gian gần đây cũng đã xảy ra tại gia đình ông Vì Văn Pản, trú tại bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn (xã vùng 3), huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Sau khi ăn bữa cơm chiều có món nấm màu trắng hơi nâu hái ở rừng về chế biến, sáng hôm sau vợ, chồng ông Pản có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, tim đập nhanh và mệt nhiều. Ông Pản cùng vợ được người thân đưa vào Bệnh viện huyện Mai sơn trong tình trạng nguy kịch, ngay sau đó đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La rồi chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Còn bà Vì Thị P vợ ông Pản đã tử vong khi vừa chuyển đến Bệnh viện tỉnh.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, tình trạng ngộ độc nấm thường xảy ra rầm rộ vào mùa xuân, mùa hè, đặc biệt tại các tỉnh miền núi.Theo Cục An toàn thực phẩm- Bộ Y tế cho biết, trên thực tế có hàng nghìn loại nấm. Tuy nhiên, số loại nấm độc không nhiều, nhưng để phân biệt giữa nấm độc với không độc rất khó, với người dân thường xuyên nhầm lẫn, kể cả với chuyên gia cũng có thể nhầm. Vì vậy người dân hái nấm hoang ăn rất dễ bị ngộ độc.Nấm độc nhất gây tử vong thường là nấm trông đẹp, bắt mắt và ngon. Do đó, người dân tuyệt đối không hái nấm hoang dại ăn. Nấm hoang dại kể cả nấm màu trắng, nấm nhìn có lành và ngon đến mấy, thậm chí ai đó quả quyết là loại nấm không độc thì cũng không ăn...