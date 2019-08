Những bộ phận của gà là thuốc chữa bệnh cực kỳ tốt

Quảng cáo

Theo lương y đa khoa Bùi Hồng Minh, Phó Chủ tịch Hội Đông y quận Ba Đình (Hà Nội), gà không chỉ là thực phẩm, nếu biết cách sử dụng, các bộ phận của loài gia cầm này có thể trở thành phương thuốc trị bệnh hiệu quả. Dưới đây là những bộ phận của gà có tác dụng chữa bệnh mà ít người biết.Thịt gà mái vàng có tính bổ 5 tạng. Thịt gà, đặc biệt cháo gà chữa được những chứng tiểu nhiều, đại tiện ra máu và rất bổ đối với phụ nữ sau sinh.Gan gà có khí ôn, vị cam và không độc. Bộ phận này bổ thận, bổ dương, cường âm. Do đó, bộ phận này chữa được các chứng bệnh đau tim, đau bụng, phong hỏa hóa đau mắt hoặc mắt mờ. Phụ nữ bị ngứa vùng kín có thể dùng gan gà thái miếng ấn vào chỗ đau sẽ khiến trùng tự chui ra.Người ta còn dùng những vị thuốc cam tán bột, sau đó trộn cùng gan gà chín luyện làm hồ và viên. Bài thuốc này chữa chứng cam trẻ con rất tốt.Mật gà khí hơi hàn, vị khổ, không độc. Bộ phận này chữa được chứng mắt mờ, đau mắt, đỏ mắt, tai lở loét, ngứa ngáy và chảy nước vàng hoặc kẽ tai nứt. Người bệnh có thể dùng bấc nhúng vào mật rồi nhỏ vào chỗ đau rất tốt. Trẻ bị lở loét lỗ hậu môn cũng dùng cách bôi mật gà, rất nhanh khỏi.Trứng gà khí bình, vị cam, không độc. Trứng gà gồm 2 phần là lòng đỏ và lòng trắng, mỗi phần lại có những tác dụng khác nhau. Dùng cả lòng đỏ lẫn lòng trắng giúp bổ khí huyết, mát cổ họng, khai thanh âm, tan khí nóng, an thai, lợi cho việc sinh nở, trị ho, lỵ tốt.Theo Đông y, công dụng chữa bệnh của gà phù hợp với các chứng suy yếu không hấp thu được thức ăn, dạ dày bị phong hàn, trừ phong, ung nhọt, lỵ, xích bạch đới, băng huyết. Thịt gà tính ôn ngọt, không độc, có tác dụng bồi bổ cao cho người ốm lâu ngày.Theo y học cổ truyền, mề gà có vị ngọt, chữa các bệnh rối loạn tiêu hóa, chữa cam tích trẻ em, biếng ăn, ăn không tiêu, bụng đầy trướng, ăn vào muốn nôn, đại tiện lỏng, viêm dạ dày, ruột, sỏi tiết niệu, tiểu rắt, tiểu và đại tiện ra máu, mụn nhọt...Các nhà khoa học thuộc nhóm của BS. Trentham đã cho 30 bệnh nhân bị bệnh viêm đa khớp (đau nhức các khớp của các chi, nhất là ngón chân và ngón tay) một loại thuốc chế từ sụn gà giò dùng trong 3 tháng. Với những người dùng thuốc, sự đau đớn vì sưng khớp giảm 25 - 30% so với nhóm không dùng thuốc.BS. Marvin Sackner tại Trung tâm Y học Mount Sinal chỉ ra rằng súp gà giò là loại thuốc hiệu nghiệm nhất nhờ có một axit amin là cystein có trong đó. Trong sirô trị ho cho trẻ em có chất cystein chiết từ lông gà có đặc tính làm long đờm và phổi hết nghẹt. Cystin là một thành phần trong công thức của thuốc trị bệnh ngoài da và móng tay chân (bị khô, dễ gãy).Bộ phận này được gọi là kê cách linh, có tác dụng tiêu chứng huyết bế, khử được chứng âm hư. Mẹo chữa tật khóc đêm của trẻ em theo dân gian bằng cách giấu cuống lông đầu cánh gà dưới gối không cho mẹ của cháu biết.Kê vĩ mao (lông đuôi gà trống) chữa chứng hay bị vãi tiểu, tiểu không tự chủ. Dùng lông đuôi gà đốt cháy thành than tồn tính uống với rượu 2 đồng cân.Công dụng chữa bệnh của gà còn thể hiện cả ở phần màng mỏng trong trứng gà, gọi là kê noãn xác bì. Dùng kê noãn xác bì phối hợp với ma hoàng tử uyển tán thành bột mà uống chữa bệnh khí kết gây ho lâu ngày.Máu mào gà khí bình, vị hàn, không độc. Máu mào gà đen chữa được chứng ít sữa ở phụ nữ sau sinh và hay chảy nước mắt, mắt đỏ. Nó cũng chữa được lang ben, trúng gió gây méo miệng. Người bị chốc lở hoặc rết/ngựa cắn, lấy máu bôi vào cũng rất tốt.Khi bị trúng gió đau bụng hoặc bị bong gân, gãy xương, người dân có thể cắt tiết gà trống, sau đó lấy một lượng rượu vừa sức uống, hòa tiết và uống ngay.Công dụng của dầu trứng rất quý, có thể sát trùng, chữa được mọi chứng lở loét, ngứa gãi không thể chịu nổi hoặc mụn, chỗ lở không thu kín miệng. Khi bị những chứng trên, dùng dầu trứng bôi rất tốt.Cách làm: Dùng 4-5 quả trứng gà luộc chín, bóc vỏ, bỏ lòng trắng. Sau đó, lấy lòng đỏ bỏ vào nồi sành rán đến lúc gần cháy, rồi đổ một bát nước sôi vào, quấy đều, đợi nước lắng xuống, dầu trứng sẽ nổi lên mặt nước. Khi nước nguội, hớt lấy dầu để dùng.Tuy nhiên, nếu sử dụng các bộ phận gà như một phương thuốc thì cần thực hiện theo chỉ dẫn của lương y.

