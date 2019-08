Những loại thuốc 'cứu mạng' cần mang theo khi đi du lịch

Nếu bạn bị một căn bệnh nào đó nhưng vẫn có thể thực hiện chuyến du lịch với sự cho phép của bác sĩ thì việc mang theo những loại thuốc đặc trị căn bệnh của bạn là việc không nên bỏ qua. Nó sẽ giúp tránh những trường hợp biến chứng xấu do sức khỏe của bạn gây ra và giúp bạn có một chuyến đi hoàn hảo hơn. Ảnh minh họa: Internet

Những viên thuốc chống say tàu xe sẽ phần nào giúp bạn có tinh thần tỉnh táo khi đi xe, đặc biệt là trong những chuyến đi dài ngày với việc di chuyển liên tục trên tàu xe.Việc di chuyển liên tục với những hoạt động ngoài trời đôi khi sẽ làm cho cho đôi chân của bạn nhức mỏi. Những lọ thuốc xoa bóp sẽ giúp bạn xóa tan đi những cơn đau nhức khó chịu ấy.Bạn nên mang theo thuốc hạ sốt đơn thuần là paracetamol. Tuy nhiên, trước khi uống thuốc hạ sốt, cần phân biệt giữa tăng thân nhiệt với sốt cao, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Nếu trẻ mới chạy nhảy chơi ngoài trời nắng nóng quá lâu (hoặc người lớn mải tắm biển, phơi nắng quá lâu ngoài trời), sau đó lờ đờ, mệt, thân nhiệt tăng cao… thì cần phải cảnh giác vì có thể bị say nắng/nóng. Những trường hợp này khi đo nhiệt độ thấy rất cao nhưng uống hạ sốt lại không giảm bởi đây là tình trạng tăng thân nhiệt hay còn gọi là shock nhiệt, không phải là sốt nên uống thuốc hạ sốt không giảm. Tình trạng này nguy hiểm, cần đưa người bệnh vào chỗ mát, cho uống nhiều nước mát và dùng nước mát lau người, trong lúc đó, cần gọi xe cấp cứu.Còn khi bị sốt cao, đối với trẻ em thì sẽ có hiện tượng tăng thân nhiệt, quấy khóc, bứt rứt, biếng ăn, khó ngủ, nằm bẹp một chỗ không chịu chơi… thì cho bé dùng thuốc hạ sốt. Tùy theo cân nặng có thể dùng các gói (hoặc viên nhét hậu môn). Liều lượng theo cân nặng của trẻ, có trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. Cứ sau 4-6 giờ mới được dùng thuốc hạ sốt 1 lần (nếu cần thiết).