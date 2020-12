Những loại trái cây là 'thần dược' cho thận

Quảng cáo

Thận giúp con người duy trì sự sống. Cơ quan này có nhiệm vụ lọc máu nhằm loại bỏ các chất thải và lượng nước dư thừa, duy trì sự cân bằng của muối và chất điện giải có trong máu, hỗ trợ điều chỉnh huyết áp.



Vậy nên nếu có bệnh về thận như suy thận là điển hình thì bạn có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. "Phòng bệnh hơn chưa bệnh", đừng để đến lúc có bệnh mới bắt đầu đi chữa. Bên cạnh việc rèn luyện sức khỏe bằng cách tập thể dục thì bạn còn phải hết sức chú ý đến chế độ dinh dưỡng, những thực phẩm mà bạn ăn hàng ngày nữa.



Những loại trái cây cực kỳ tốt cho thận:



Nho



Nho chứa resveratrol - một hợp chất chống viêm và có tác dụng bảo vệ thận khỏi các tổn thương. Các chuyên gia, bác sĩ khuyến nghị, bạn nên ăn ít nhất 15 quả nho/ngày để cải thiện chức năng thận và duy trì sự cân bằng chất điện giải.



Dưa hấu



Dưa hấu có tác dụng như 1 chiếc "rây" giúp thanh lọc thận của bạn khỏi các độc tố tích tụ trong cơ thể từ nhiều yếu tố khác nhau. Điều này làm cho nó trở thành một trong những trái cây mà bạn cần ăn để giữ cho thận khỏe mạnh.



Táo xanh



Táo xanh rất giàu chất chống oxy hóa, các hợp chất chống viêm… đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chức năng thận của bạn. Hơn nữa, pectin có trong táo cũng giúp làm giảm đáng kể nguy cơ tổn thương thận theo thời gian.



Dâu tây



Dâu tây chứa chất chống oxy hoá được gọi là anthocyanins và ellagitannin sẽ giúp bảo vệ thận khỏi bị oxy hóa bằng cách loại bỏ các gốc tự do có hại gây ra tổn thương thận do tiếp xúc thường xuyên.



Nam việt quất



Việt quất giàu carbohydrate, vitamin A, hợp chất anthocyanins, flavonoid… rất tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, quả nam việt quất có thể ngăn ngừa bệnh thận, hỗ trợ điều trị nhiễm trùng đường tiểu và là loại hoa quả mà người bệnh suy thận nên bổ sung vào thực đơn. Việt quất cũng giàu chất chống oxy hóa, chất xơ, vitamin E giúp giảm cholesterol trong máu, chống oxy hóa, kháng viêm, tăng cường thị lực…



Dứa



Người suy thận nên hạn chế các thực phẩm giàu kali, natri, phốt pho và cholesterol. Một trong những gợi ý tuyệt vời cho người bệnh chính là quả dứa. Dứa nhiều nước, giàu khoáng chất và chất chống oxy hóa, ít Kali hỗ trợ tốt cho việc cải thiện tình trạng bệnh. Dứa cũng có khả năng làm sạch thận, chống viêm giúp các tổn thương bên trong cơ thể nhanh lành. Do đó, người bệnh nên bổ sung thực phẩm này vào bữa ăn hàng ngày để phòng và hỗ trợ điều trị bệnh tốt nhất.



Quả anh đào



Quả anh đào chứa đầy đủ chất dinh dưỡng có thể bảo vệ thận. Bạn có thể bổ sung anh đào vào chế độ ăn uống hàng ngày hoặc thêm quả anh đào vào salad của bạn và tận dụng các lợi ích sức khỏe của chúng.



Chuối



Chuối là một trong những loại quả bạn cần ăn để giữ cho thận khỏe mạnh. Điều này là do lượng kali và chất dinh dưỡng khác dễ dàng có sẵn trong loại trái cây này.



Đu đủ



Đu đủ tính mát, vị ngọt, nhiều nước, vitamin, ít Kali và là một trong những loại trái cây mà người bệnh suy thận có thể sử dụng. Bạn có thể dùng đu đủ chín ăn giải nhiệt mỗi ngày hoặc dùng đu đủ sống để làm gỏi, trộn salad với các món ăn khác. Ngoài ra, có thể làm sinh tố đu đủ chín để dễ sử dụng hơn.



Cherry



Một trong những thực phẩm cực kỳ tốt cho sức khỏe nhất là người bệnh thận là chery. Cherry là quả mọng chứa nhiều dưỡng chất đặc biệt là chất chống oxy hóa. Không chỉ tốt cho người bệnh thận, cherry còn hỗ trợ tích cực trong việc điều trị tiểu đường, huyết áp cao, các bệnh lý về tim mạch. Nếu đang thắc mắc không biết người suy thận nên ăn trái cây gì thì một gợi ý không thể bỏ qua chính là loại trái cây này.



Bưởi



Bưởi cực kỳ giàu vitamin C, có tác dụng nâng cao sức đề kháng, giảm lượng mỡ trong máu, giảm quá trình hấp thụ đường huyết. Không chỉ vậy, bưởi còn tốt cho người đang điều trị tiểu đường, hạn chế tình trạng suy thận, ngăn chặn bệnh sỏi thận. Người bệnh có thể ăn trực tiếp, ép lấy nước hoặc dùng bưởi để chế biến thành một số món ăn yêu thích để sử dụng.



Bơ



Trái bơ có tác dụng làm giảm nguy cơ hình thành sỏi ở thận. Điều này là do lượng kali cao giúp giảm bài tiết canxi.



Cam



Cam có khả năng làm giảm tính axit trong nước tiểu bằng cách tăng nồng độ citrate trong nước tiểu. Điều này sẽ làm giảm nguy cơ sỏi thận.

