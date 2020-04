Những siêu thực phẩm vừa sẵn vừa rẻ ở Việt Nam chống virus cực kỳ hiệu quả

Tỏi



Đứng đầu trong danh sách các thực phẩm để phòng cúm chính là tỏi. Có thể sử dụng tỏi tươi trong nấu ăn hàng ngày. Hàm lượng tỏi theo khuyến cáo của các chuyên gia là từ 1-3 tép tỏi 1 ngày cho 1 người. Không nên ăn quá nhiều vì ăn quá nhiều cũng có thể gây độc.

Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng beta-glucan có trong nấm hương có tác dụng chống virus kháng các loại cúm và viêm gan.



Bông cải xanh chứa hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào như vitamin A, C, E và giàu hàm lượng chất C. Đây là loại rau tốt nhất cho sức khỏe nên bổ sung vào thực đơn các món ăn của cả gia đình. Chìa khóa để giữ các vitamin và khoáng chất trong bông cải xanh là thời gian đun nấu càng ngắn càng tốt, hoặc thậm chí là không cần đun nấu.

Bổ sung beta-glucan thường được sử dụng để điều trị tăng lipid máu, tăng huyết áp và lở loét. Ngoài ra, các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng beta-glucan cũng có tác dụng chống virus kháng các loại cúm và viêm gan.Nhiều loại rau mầm như giá đỗ xanh và mầm bông cải xanh cung cấp cho cơ thể một lượng lớn vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng thiết yếu. Giá đỗ đậu xanh có đặc tính chống virus và kháng khuẩn rất cao. Trong khi đó, mầm bông cải xanh đã được chứng minh là tăng cường phản ứng bảo vệ vật chủ chống virus nhờ hoạt động của một hợp chất gọi là sulforaphane.Trái cây họ cam quýt như cam, chanh, quýt, bưởi... chứa lượng vitamin C rất cao. Vitamin này rất cần thiết cho nhiều chức năng của cơ thể như chuyển hóa, phát triển xương và sửa chữa tế bào. Nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc củng cố hệ thống miễn dịch chống lại bệnh tật và nhiễm virus. Ngoài nhóm quả trên, nhiều loại rau lá xanh chứa vitamin C như ớt, húng tây, rau mùi tây, rau bina, cải xoăn và bông cải xanh cũng có tác dụng tốt.Ớt chuông đỏ chứa nhiều vitamin C gấp 2 lần so với họ cam quýt. Ngoài ra ớt chuông đỏ cũng là nguồn cung cấp beta carotene dồi dào. Bên cạnh giúp tăng sức đề kháng, vitamin C còn có tác dụng giữ một làn da khỏe mạnh, còn beta carotene giúp cho mắt và da khỏe mạnh hơn.Gừng có tính năng giúp giảm viêm, giảm đau họng và một số bệnh viêm khác. Ngoài ra nó còn giúp giảm cảm giác buồn nôn. Gừng giúp làm giảm các triệu chứng đau và làm chậm quá trình tạo cholesterol theo như một nghiên cứu mới đây trên động vật. Chế biến gừng vô cùng đa dạng, có thể dùng như gia vị trong bữa ăn, hoặc có thể dùng nấu chín, các gia vị ăn kèm, hoặc pha trà gừng để uống.