Những thực phẩm 'tốt gấp tỷ lần' Viagra

Hàu là thức ăn giàu kẽm, tăng cường sinh lực cho quý ông rất tốt. Ảnh: Internet

Vitamin C giúp phái mạnh tăng khả năng sản xuất tinh trùng. Vì vậy, nên ăn nhiều quả họ múi như chanh cam, quýt, bưởi, thanh long, chuối... để cung cấp lượng vitamin C cho cơ thể. Ảnh: Internet

: Vitamin E có khả năng chống ôxy hóa cao, giúp bảo vệ các tế bào sinh sản của nam giới, làm tăng chất lượng và số lượng tinh trùng khỏe mạnh. Vitamin E không thể thiếu trong việc điều tiết hoạt động của các tuyến sinh dục cũng như kéo dài tuổi thọ của các tế bào tinh trùng và trứng. Việc kết hợp cung cấp đầy đủ vitamin E và A còn có tác dụng cải thiện tuần hoàn máu trong các cơ quan sinh dục và thúc đẩy nhanh quá trình sản sinh và phát triển của tinh trùng. Dầu thực vật, vừng, lạc, hạnh nhân, thịt nạc, sữa và các chế phẩm từ sữa, đậu tương, trứng gà, rau xanh, đậu... là các loại thực phẩm giàu vitamin E.Kẽm liên quan mật thiết đến khả năng tình dục. Thiếu kẽm, khả năng phát triển giới tính của trẻ bị giảm sút và đối với nam giới, kẽm cần thiết trong quá trình sản xuất tinh trùng. Kẽm có nhiều trong sò, nghêu, sữa, trứng, gan động vật, đậu, thịt gia súc, gia cầm và trong ngũ cốc thô.Giúp tăng cường số lượng “con giống” cũng như khiến tinh trùng có khả năng di chuyển tốt hơn. Vitamin D còn là một loại vitamin quan trọng đối với sự phát triển của tất cả các tế bào, điều chỉnh tâm trạng, dễ dàng có ham muốn. Vì thế, nên ăn những thực phẩm giàu vitamin D như cá, gan, lòng đỏ trứng, sữa... để khôi phục đời sống tình dục của mình. Ngoài ra, việc tăng cường tắm nắng mới là nguồn cung cấp vitamin D cho cơ thể nhiều nhất.Đóng vai trò rất quan trọng trong sự tổng hợp progesterone - một hormon cần thiết trong đời sống tình dục ở nữ giới. Ở nam giới, thiếu vitamin A có thể gây teo tinh hoàn và lượng hormon giới tính bị sản xuất ít đi. Vitamin A có nhiều trong gan, lòng đỏ trứng và các loại rau quả có màu đỏ vàng xanh thẫm như: cà rốt, bí đỏ, dầu gấc, rau ngót, mồng tơi, quả mơ, dưa chuột...Rất cần thiết đối với cánh mày râu trong việc sản xuất tinh trùng. Trong tinh hoàn có chứa lượng vitamin C nhiều gấp 50 lần so với các tế bào khác. Vitamin C giúp phái mạnh tăng khả năng sản xuất tinh trùng. Vì vậy, nên ăn nhiều quả họ múi như chanh cam, quýt, bưởi, thanh long, chuối... để cung cấp lượng vitamin C cho cơ thể.Vitamin B3: Giúp gia tăng lưu lượng máu đến tất cả các cơ quan và hệ thống các tuyến (tuyến yên, tuyến giáp, tuyến tụy...), làm tăng hoạt động tế bào, giúp hạn chế sự “khô hạn” ở phụ nữ cũng như giúp cả hai “khởi động” nhanh hơn. Thực phẩm giàu vitamin này là: quả bơ, atisô, dưa hấu và rau bina (cải bó xôi, rau chân vịt).