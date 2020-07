Quảng Nam cách ly 106 người có liên quan đến 2 BN 416 và 418

Quảng cáo

Trưa 26/7, ông Nguyễn Văn Hai – Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho hay, địa phương tiến hành cách ly tập trung 106 người liên quan đến bệnh nhân 416 và 418 mắc COVID – 19 tại Đà Nẵng.

Trong đó, 86 người được đưa đến khu cách ly tập trung huyện Đại Lộc, 6 người tại khu cách ly thị xã Điện Bàn, 11 người tại TP. Hội An, 2 người ở huyện Thăng Bình và 1 người cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Ngoài ra, ngành y tế Quảng Nam cũng tiến hành giám sát, cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp liên quan đến người cách ly.

Tỉnh Quảng Nam chủ động và phối hợp với TP. Đà Nẵng để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BCĐ quốc gia và BCĐ phòng chống dịch COVID – 19 TP. Đà Nẵng về các biện pháp tăng cường giám sát, cách ly phát hiện ngăn chặn dịch.

Như Tiền phong đã thông tin, ngày 25/7, Bộ Y tế công bố bệnh nhân số 416 mắc COVID-19 ở Việt Nam. Đó là bệnh nhân T.V.D (SN 1963; ngụ phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), đang điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Trước đó, trưa ngày 18/7 bệnh nhân D dự tiệc cưới tại Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị For You Palace.

Vào sáng 26/7, Bộ Y tế tiếp tục công bố ca bệnh 418 là một người đàn ông 61 tuổi ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Cả 2 bệnh nhân 416, 418 đều đang diễn tiến rất nặng, phải thở máy.

Hoài Văn