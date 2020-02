Tác dụng tuyệt vời mỗi sáng 1 cốc nước chanh ấm, nhất là khi đang dịch Covid-19

Quảng cáo

Chanh có tính kháng khuẩn, kháng vi-rút mạnh mẽ và khả năng kích thích hệ thống miễn dịch.Ngoài ra, nước chanh cũng được biết đến với công dụng hỗ trợ giảm cân vì nó tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa và làm sạch gan. Uống 1 cốc nước chanh ấm vào mỗi buổi sáng là cách rất tuyệt vời để cải thiện sức khỏe.Chanh chứa nhiều dưỡng chất, đặc biệt là axit citric, canxi, magie, vitamin C, bioflavonoid, pectin và limonene, giúp tăng khả năng miễn dịch và phòng chống các bệnh lây nhiễm. Dưới đây là 10 lợi ích tuyệt vời của việc uống nước chanh ấm vào mỗi buổi sáng.Các loại trái cây có múi như chanh chứa hàm lượng vitamin C cao, một chất chống oxy hoá mà các nhà nghiên cứu nhận định có thể giúp ngăn ngừa cảm lạnh và giảm viêm.Hãy uống nước chanh trong một thời gian dài để nhận ra sự khác biệt trong giảm viêm. Còn sử dụng trong thời gian ngắn, bạn chỉ thấy hệ miễn dịch của cơ thể tốt hơn mà thôi.Nhiều người nói rằng chỉ cần uống nước chanh trong 2 tuần, họ đã không còn bị ốm vặt.Một lợi ích ít ai biết đến của nước chanh đó là khả năng hỗ trợ hệ thống bạch huyết. Nước chanh ấm sẽ giúp bạn loại bỏ các độc tố tích tụ trong hệ thống bạch huyết. Từ đó cân bằng độ pH của cơ thể, giúp gan loại bỏ các độc tố có hại khỏi cơ thể. Uống nước chanh đều đặn có tác dụng loại bỏ chất độc trong gan, tăng cường enzyme có lợi. Axit amin trong loại quả này còn giúp loại bỏ các vi khuẩn có hại.Nhiều khuyến cáo được đưa ra rằng nên uống khoảng 2 lít nước hoặc 8 cốc nước mỗi ngày. Nhưng thi thoảng mọi người không thích uống nhiều nước đến vậy.Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), chúng ta có thể thay thế việc uống nước bằng cách hấp thụ nước từ những nguồn chất lỏng khác cho cơ thể như từ thức ăn hoặc đồ uống khác. Nước chanh giúp làm tăng hương vị của nước, có lượng đường thấp và chắc chắn là một lựa chọn hoàn hảo.Các loại quả có múi bao gồm cả chanh đều có các thành phần hỗ trợ gan sản xuất mật với số lượng đầy đủ để tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu hóa. Không chỉ có vậy, uống nước chanh thường xuyên cũng giúp hệ tiêu hóa thải độc cho cơ thể, chữa táo bón và tiêu chảy rất hiệu quả.Chanh là một trong những thực phẩm có tính kiềm mạnh nhất. Mặc dù chúng có axit, nhưng khi đi vào cơ thể con người, chúng lại có tính kiềm (một khi được chuyển hóa, axit citric không tạo ra axit trong cơ thể).Chanh có nhiều axit citric như axit ascobi. Đây là loại axit yếu dễ chuyển hóa trong cơ thể, do đó hàm lượng khoáng chất của chanh cũng đủ để kiềm hóa máu. Bạn chỉ bị bệnh khi độ pH của cơ thể có tính axit.Vì vậy, hãy uống nước chanh mỗi sáng có thể giúp loại bỏ axit trong cơ thể, bao gồm axit uric trong khớp - một trong những nguyên nhân chính gây đau và sưng khớp.Thành phần vitamin C có tác dụng tương tự như các chất chống oxy hóa khác, giúp giảm nếp nhăn, tàn nhan và chống lại các gốc tự do. Vitamin C rất quan trọng đối với một làn da khỏe mạnh và rạng rỡ vì tính kiềm của sẽ tiêu diệt một số loại vi khuẩn gây ra mụn trứng cá.Vì nước chanh giúp làm sạch độc tố khỏi máu, nên chúng có thể làm trẻ hóa làn da từ bên trong cơ thể. Bạn có thể áp dụng trực tiếp tinh chất chanh lên da qua đắp mặt nạ.Ngoài việc làm sạch da mặt, nước chanh còn rất tốt cho việc rửa tay và thích hợp cho da nhờn.Năng lượng mà con người nhận được từ thực phẩm đến từ các nguyên tử và phân tử của những thực phẩm đó. Các ion tích điện dương của thức ăn đi vào đường tiêu hóa và phản ứng với các ion tích điện âm. Chanh là một trong số ít thực phẩm chứa nhiều ion tích điện âm, cung cấp cho cơ thể nhiều năng lượng hơn khi chúng đi vào đường tiêu hóa.Mùi chanh cũng có đặc tính cung cấp năng lượng và cải thiện tinh thần, giúp đầu óc minh mẫn hơn. Do đó, chanh cũng có thể làm giảm lo lắng và trầm cảm.Chanh, bạc hà hoặc sữa chua là những biện pháp tuyệt vời giúp thoát khỏi mùi hôi miệng.Ngoài giúp hơi thở tươi mát hơn , chanh còn làm giảm đau răng và viêm nướu. Lưu ý, axit citric có thể làm mòn men răng. Vậy tốt nhất bạn nên đánh răng trước khi uống nước chanh hoặc đợi một lúc hẵng đánh răng sau khi uống. Sau đó, bạn có thể súc miệng bằng nước tinh khiết khi đã uống xong nước chanh. Uống nước chanh hàng ngày đã được chứng minh là có tác dụng tích cực đối với thận. Nước chanh cô đặc pha loãng có thể giúp tăng lượng nước tiểu citrate, giảm nguy cơ sỏi thận.Nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc bàng quang gây ra những nỗi đau không ai muốn trải qua. Có một cách để giảm thiểu sự xuất hiện của các bệnh nhiễm trùng này là giữ cho nước tiểu của bạn có tính kiềm. Chanh có tính axit, axit citric tạo ra các sản phẩm phụ kiềm hóa khi nó được tiêu hóa. Uống nước chanh hàng ngày giúp duy trì độ pH kiềm trong đường tiết niệu nhưng không ảnh hưởng đến độ pH trong máu của bạn.

Quảng An (tổng hợp)