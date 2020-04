Thu hồi nước rửa tay khô chứa hàm lượng cồn công nghiệp vượt quá giới hạn

Sản phẩm nước rửa tay khô do công ty TNHH dược mỹ phẩm Butter - C sản xuất; Công ty TNHH LESSCREATE chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Lý do thu hồi: Sản phẩm mỹ phẩm chứa hàm lượng methanol vượt quá giới hạn cho phép.Cục Quản lý Dược yêu cầu, công ty TNHH dược mỹ phẩm Butter - C và công ty TNHH LESSCREATE phải: Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm Dung dịch rửa tay khô ABIBUS HANDRUB (Số công bố: 6140/20/CBMP-HN cấp ngày 04/02/2020); số Lô SX: 012020; NSX: 04/02/2020; HD: 36 tháng kể từ ngày sản xuất; tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; gửi báo cáo thu hồi sản phẩm trên về Cục Quản lý Duợc trước ngày 30/4/2020.Sở Y tế thành phố Hà Nội kiểm tra, giám sát việc thu hồi mỹ phẩm không đáp ứng quy định, kiểm tra việc thực hiện các quy định hiện hành về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của Công ty TNHH dược mỹ phẩm Butter - C và Công ty TNHH LESSCREATE; xử lý vi phạm theo quy định và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.