Thực phẩm đại kỵ với người bị ung thư phổi

Theo các chuyên gia, ung thư phổi chủ yếu do không khí ô nhiễm, người nghiện thuốc lá và chế độ dinh dưỡng không hợp lí gây nên. Việc hút thuốc lá thường xuyên không chỉ gia tăng nguy cơ mắc bệnh mà còn làm giảm lượng vitamin C khiến cho sức đề kháng yếu. Bên cạnh đó, người ăn quá nhiều thịt, chất tanh, ít rau tươi cũng là nguyên nhân gây ung thư cục bộ cho hệ hô hấp. Vậy mắc ung thư phổi cần phải kiêng những thực phẩm gì?Theo các chuyên gia, việc hút thuốc lá sẽ là tác nhân gây suy giảm hàm lượng vitamin trong từng bộ phận. Đây là nguyên nhân khiến cho ung thư khuếch tán nhanh và làm bệnh tình nặng hơn. Không những thế, thuốc lá còn chứa các chất độc hại là nicotin tạo ra kích thích xấu với phổi cũng như khí quản. Lượng chất này làm cho niêm mạc hô hấp tăng tiết, đờm tích tụ và tăng thêm chất gây ung thư.Việc ngửi phải khói thuốc lá cũng khiến phổi của bạn dễ bị tổn thương. Đờm không ngừng sinh ra gây ngưng tụ thậm chí khạc ra máu, khí cấp tăng dữ dội làm cho bệnh tình xấu đi, dễ tử vong.Theo các chuyên gia y tế, thuốc lá và các thức uống có cồn như rượu, bia,... là “thủ phạm chính” gây ra bệnh ung thư phổi. Vì vậy, bệnh nhân ung thư phổi trong quá trình điều trị bệnh phải tuyệt đối không hút thuốc lá cũng như sử dụng các chất có cồn.Bệnh nhân ung thư phổi cần hạn chế sử dụng đồ hải sản như tôm, cua cá ... Do hải sản khiến cho tình trạng bệnh của bệnh nhân có biểu hiện như có đờm, đờm trắng và làm cho bệnh ngày càng nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh và quá trình điều trị bệnh.Một trong những thực phẩm cấm kỵ đối với bệnh nhân ung thư phổi đó là thức ăn nhiều dầu mỡ, béo. Đặc biệt, những bệnh nhân ung thư phổi với dấu hiệu có đờm màu trắng, nếu dùng thức ăn có chứa dầu mỡ, chất béo sẽ khiến cho bệnh ngày càng nghiêm trọng và ảnh hưởng xấu đến quá trình điều trị bệnh.Theo ý kiến từ các chuyên gia dinh dưỡng, những loại thực phẩm hun khói và đồ nướng ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe nói chung và việc điều trị bệnh ung thư phổi nói riêng. Chính vì vậy, đó là thực phẩm mà bệnh nhân ung thư phổi nên tránh xa.Ngoài ra, theo các bác sỹ, tùy theo triệu chứng cũng như tình trạng bệnh ở mỗi người. Nếu xuất hiện đờm nhiều, bệnh nhân cần quan sát màu sắc cũng như độ đậm đặc của đờm để quyết định nên kiêng gì và nên bổ sung chất gì.dễ nhổ ra kèm theo lưỡi có tính trạng rêu trắng, nhầy, sợ lạnh thì nên kiêng đồ dầu mỡ. Không nên ăn những món quá bổ dưỡng: Gà béo, vịt béo, các loại tôm, cua, hải sản tanh… Đặc biệt không nên ăn lạc, đồ lạnh bởi chúng làm sản sinh đờm khiến bệnh nặng hơn.Trong trường hợp đặc, đờm vàng, khó khach nhổ, rêu lưỡi có màu vàng nhầy thì nên ăn đồ ăn có tính thanh nhiệt. Bổ sung lê, đường phèn hầm củ cải hay hồng. Không nên ăn đồ béo ngậy, cay, các đồ hun nưỡng và đặc biệt kiêng hồ đào, lạc.đờm có lẫn máu, khạc ra máu thì tránh ăn các đồ ăn thô ráp, không ăn đồ rán, nướng, quay, hun…Người bệnh bị suy nhược thì nên sử dụng đồ ăn ôn hòa, giàu dinh dưỡng như: Thịt lợn nạc, thịt bò hầm suông, cháo hạt sen và ý dĩ. Ngoài ra, nếu thấy tình trạng bụng trướng đi đại tiện lỏng thì nên kiêng sữa bò, đường, dưa muối, trái cây sống lạnh hoặc dầu mỡ.cần dùng đến nhân sâm thì nên kiêng ăn cải củ và uống trà đặc. Với người phải trị xạ ung thư thì nên ăn đồ ăn thanh đạm, tươi mới, tránh dầu mỡ. Việc không chú ý kiêng kỵ trong ăn uống sẽ làm cho bệnh tình nặng hơn.