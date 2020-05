Thực phẩm tốt cho gan, chống ung thư cực kỳ hiệu quả

Chanh chứa nhiều vitamin C, có đặc tính chuyển hóa các chất độc hại thành hợp chất hòa tan trong nước và dễ dàng loại bỏ khỏi cơ thể. Ảnh minh họa: Internet

Nấm rất giàu vitamin B và sắt. Nó cũng được biết đến có khả năng chống lại bệnh tiểu đường, ngăn ngừa các khối u, chống oxy hóa, chống dị ứng, chiến đấu cholesterol và tăng khả năng miễn dịch. Ảnh minh họa: Internet

Beta carotene và falcarinol được tìm thấy trong cà rốt giúp chống ung thư. Tiêu thụ cà rốt có thể chống lại các bệnh ung thư như: ung thư phổi, ung thư miệng, ung thư cổ họng, ung thư dạ dày, ung thư ruột, ung thư bàng quang, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú. Ảnh minh họa: Internet

Táo có hàm lượng pectin cao, cần thiết cho cơ thể để làm sạch và loại bỏ độc tố ra khỏi đường tiêu hóa. Điều này giúp gan dễ dàng hơn trong việc xử lý các chất độc hại trong quá trình làm sạch cơ thể. Ảnh minh họa: Internet

Các loại rau xanh đậm như rau cải, cải bó xôi, cải xoăn... có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giàu vitamin C và carotenoid, giúp tăng cường và duy trì sức khỏe cho gan. Ảnh minh họa: Internet

Củ nghệ thường được dùng chế biến một số món ăn để cho "lành bụng" nhưng hơn thế nữa, nghệ còn là một vị thuốc nhờ có hàm lượng curcuminoids cao. Đây là loại hợp chất tốt cho sức khỏe, giúp giảm viêm và hỗ trợ gan, thận, mật, giúp tăng cường tiêu hóa. Ảnh minh họa: Internet

Bông cải xanh hay còn gọi là súp lơ xanh là thức ăn tuyệt vời cho sức khỏe lá gan vì chúng có tác dụng bảo vệ chống lại các vấn đề như gan nhiễm mỡ , ngăn chặn hâp thu chất béo và giúp tăng đào thải lipid.Các loại rau xanh đậm như rau cải, cải bó xôi, cải xoăn... có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giàu vitamin C và carotenoid, giúp tăng cường và duy trì sức khỏe cho gan.Chanh chứa nhiều vitamin C, có đặc tính chuyển hóa các chất độc hại thành hợp chất hòa tan trong nước và dễ dàng loại bỏ khỏi cơ thể.Chanh cũng giàu vitamin và khoáng chất, tốt cho những người bị thiếu vitamin cấp tính. uống một cốc nước chanh mỗi buổi sáng để bắt đầu tăng cường chức năng gan và phương pháp này nên sử dụng liên tục trong 5 ngày rồi nghỉ trong 5 ngày tiếp theo.Nấm rất giàu vitamin B và sắt. Nó cũng được biết đến có khả năng chống lại bệnh tiểu đường, ngăn ngừa các khối u, chống oxy hóa, chống dị ứng, chiến đấu cholesterol và tăng khả năng miễn dịch.Beta carotene và falcarinol được tìm thấy trong cà rốt giúp chống ung thư. Tiêu thụ cà rốt có thể chống lại các bệnh ung thư như: ung thư phổi, ung thư miệng, ung thư cổ họng, ung thư dạ dày, ung thư ruột, ung thư bàng quang, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú.Polyphenol chất chống oxy hóa axit caffeic và tri-caffeoylquinic acid có trong khoai lang giúp chống ung thư như ung thư phổi, ung thư mật, ung thư thận, ung thư gan và ung thư vú.Bưởi được được biết có khả năng chống lại bệnh tiểu đường và thúc đẩy giải độc trên cơ thể. Nó cũng là một trong những thực phẩm chiến đấu lại ung thư đại tràng. Flavonoid trong bưởi làm chậm quá trình sản xuất ra tế bào ung thư Quả bơ có tác dụng giúp cơ thể sản xuất glutathione, cùng với vitamin C và E, hoạt động như chất chống oxy hóa trung hòa các gốc tự do, bảo vệ các tế bào gan khỏi bị hư tổn. Vitamin E và K có trong quả bơ có thể chống viêm, giúp gan làm sạch chất độc hại. Bơ cũng giàu chất béo lành mạnh, giúp điều chỉnh lượng cholesterol trong cơ thể.Bởi vậy, thường xuyên ăn táo và bơ sẽ giúp ngăn ngừa các tổn thương gan, cho chúng ta một lá gan khỏe mạnh. Còn táo có hàm lượng pectin cao, cần thiết cho cơ thể để làm sạch và loại bỏ độc tố ra khỏi đường tiêu hóa. Điều này giúp gan dễ dàng hơn trong việc xử lý các chất độc hại trong quá trình làm sạch cơ thể.Dứa là loại trái cây nhiệt đới thơm ngon, có enzyme tiêu hóa chống viêm giúp chuyển hóa thức ăn và hỗ trợ gan. Ngoài ra, quả dứa cũng là nguồn cung cấp vitamin C, vitamin B1, magie và kali giúp giảm viêm.Quả óc chó chứa hàm lượng arginie rất cao nên có thể giúp giải độc amoniac trong cơ thể. Ngoài ra trong quả óc chó còn chứa glutathione và acid béo omega 3 giúp hỗ trợ quá trình giải độc gan . Những dưỡng chất này rất cần thiết để tạo ra màng tế bào khỏe mạnh xung quanh tế bào gan.Cà chua là một nguồn cung cấp vitamin A, C, và E và hợp chất chống ung thư là lycopene. Chất chống oxy hóa này giúp chống lại các gốc tự do và các tế bào ung thư. Vitamin C trong cà chua giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào có thể dẫn đến ung thư. Cà chua là thực phẩm tuyệt vời để chống lại ung thư vú , ung thư tuyến tiền liệt, ung thư miệng, ung thư tuyến tụy và ung thư ruột kết.Quả mâm xôi và dâu tây có chứa chất chống oxy hóa có thể chống lại tế bào ung thư đặc biệt là ung thư dạ dày, ung thư ruột kết và ung thư vú. Acid ellagic có trách nhiệm để ngăn ngừa ung thư da, bàng quang, phổi và thực quản.Đu đủ có chứa các hợp chất beta carotene và lycopene rất hiệu quả trong cuộc chiến chống các gốc tự do. Isothiocyanates từ đu đủ cũng bảo vệ các tế bào di căn thành ung thư. Do đó điều này làm cho đủ đủ trở thành “superfood” chống lại ung thư.Củ nghệ thường được dùng chế biến một số món ăn để cho "lành bụng" nhưng hơn thế nữa, nghệ còn là một vị thuốc nhờ có hàm lượng curcuminoids cao. Đây là loại hợp chất tốt cho sức khỏe, giúp giảm viêm và hỗ trợ gan , thận, mật, giúp tăng cường tiêu hóa.Có thể nói, tỏi là một siêu thực phẩm với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Giàu selen, tỏi giúp tăng cường tác dụng chống oxy hóa và giải độc cơ thể của gan. Ngoài ra, tỏi cũng chứa arginine, loại axit amin giúp thư giãn mạch máu và giảm huyết áp trong gan.Bên cạnh đó, vitamin B6 còn có tác dụng chống viêm, vitamin C bảo vệ cơ thể khỏi quá trình oxy hóa và tổn thương các tế bào. Ăn tỏi cũng giúp giảm viêm, tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện chức năng gan Trà xanh chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể giúp trung hòa và loại bỏ các gốc tự do khỏi cơ thể và giảm tích tụ chất béo, giữ cho lá gan khỏe manh. Nên uống 2-3 chén trà xanh mỗi ngày để phát huy hiệu quả.Lycopene có mặt trong cà chua cũng được tìm thấy trong dưa hấu. Lycopene là một hợp chất có thể chống ung thư