Việt Nam thêm 4 ca mắc mới COVID-19

Bệnh nhân 1382 (BN1382): nữ, 39 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Bệnh nhân 1383 (BN1383): nữ, 54 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Thới An, quận 12, TP. HCM.

Bệnh nhân 1384 (BN1384): nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Bệnh nhân 1385 (BN1385): nữ, 43 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Yên Ninh, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Ngày 8/12, các bệnh nhân trên từ UAE nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN88, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại tỉnh Phú Yên.

Kết quả xét nghiệm ngày 9/12, 4 bệnh nhân trên dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. 3.

Đến nay tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 20.743. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Việt Nam đã điều trị khỏi 1.225 ca.

GS.TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân Y cho biết rất tin tưởng về tính khoa học của vắc-xin Nano Covax do Việt Nam sản xuất. Đây là loại vắc-xin được sử dụng trên công nghệ tái tổ hợp proten, đã được Hội đồng đạo đức y sinh học quốc gia và các chuyên gia hàng đầu thẩm định và thông qua hồ sơ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng.

Để chuẩn bị thử nghiệm lâm sàng, Học viện Quân y đã chuẩn bị nhiều tháng nay, thành lập 10 tổ chuyên môn nghiệp vụ gồm cấp cứu, an toàn tiêm chủng, dược… Đội ngũ bệnh viện sẵn sàng ứng trực xử lý mọi tình huống trong quá trình thử nghiệm.



“Tính an toàn phải đặt lên hàng đầu. Chúng tôi cam kết nếu không an toàn sẽ đề nghị dừng lại. Không đổi tính an toàn của người dân Việt Nam với bất cứ điều gì khác”-GS.TS Đỗ Quyết nhấn mạnh.

Thái Hà