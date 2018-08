THẾ GIỚI 24H: Mỹ sẵn sàng xóa lệnh trừng phạt Nga

Theo Tổng thống Mỹ Trump, ông sẵn sàng xem xét việc xóa bỏ các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, nếu Moscow thực hiện các bước phối hợp với Washington, nhượng bộ và làm điều gì đó “tốt” cho Washington về các vấn đề như Syria và Ukraine. Ông Vladimir Batyuk nhận định, đây là một chiến thuật điển hình của Washington, thường được các chính trị gia Mỹ sử dụng nhằm đạt được sự nhượng bộ từ phía các đối tác của họ trên trường quốc tế . Ông nói: “Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chơi trò “cảnh sát hiền” và cố buộc các đối thủ của mình phải nhượng bộ khi bày tỏ sẵn sàng dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Nga với điều kiện Moscow tuân thủ một số điều kiện nhất định”.

Ngày 21/8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã lên tiếng chỉ trích việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công dân và các công ty của Nga liên quan tới các hoạt động mà Mỹ cho là gây hại trên mạng và vấn đề Triều Tiên. Theo ông Ryabkov, động thái của Mỹ là không có cơ sở và Nga sẽ có phản ứng. Trước đó ít giờ, Bộ Tài chính Mỹ đã tuyên bố áp đặt trừng phạt với 2 công ty vận tải biển của Nga, với cáo buộc trợ giúp các hoạt động trái phép của Triều Tiên, vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế.

Ngày 21/8, phiến quân Taliban đã bắn nhiều rocket về phía Phủ Tổng thống khi Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đang đọc thông điệp nhân dịp nghỉ lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo, rất may không có thương vong. Cảnh sát Afghanistan cho biết, có ít nhất 9 quả rocket đã rơi xuống gần khu vực ngoại giao đoàn ở thủ đô Kabul. Giới chức Afghanistan đã triển khai lực lượng cả trên bộ và trên không giám sát tại khu vực đền thờ Eidgah và sân vận động Kabul, trong khi lực lượng an ninh giao tranh với các phần tử khủng bố. Reuters cho biết Taliban đã bắt giữ ít nhất 20 nhân viên an ninh Afghanistan sau một vụ phục kích xe chở khách.

Ngày 21/8, Iran đã công bố chiếc máy bay chiến đấu nội địa đầu tiên của nước này tại cuộc triển lãm Công nghiệp Quốc phòng tại thủ đô Tehran. Theo hãng tin Tasnim, đây là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4, được trang bị các thiết bị khoa học điện tử hàng không tiên tiến và radar đa năng, do trong nước sản xuất 100%. Máy bay chiến đấu này được thiết kế có khả năng chuyên chở các loại vũ khí và sẽ được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ trên không trong thời gian ngắn.

Ngày 21/8, trong cuộc họp báo tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã tuyên bố hủy 2 dự án với Trung Quốc trị giá 20 tỷ USD. Theo ông Mahathir, các dự án trên cần số tiền rất lớn và Malaysia chưa cần những dự án đó ngay vào lúc này, trong bối cảnh nợ công nước này đang mức cao. Ông Mahathir cũng cho biết ông đã giải thích vấn đề này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường và các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã hiểu và chấp nhận. “Tôi tin Trung Quốc không muốn thấy Malaysia bị vỡ nợ”, ông Mahathir nói.

Tập đoàn Microsoft vừa cho biết, họ đã phát hiện ra những nỗ lực của hacker nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội sắp diễn ra ở Mỹ. Theo tập đoàn Microsoft, nhóm hacker Nga có biệt danh Fancy Bear đã tấn công các tổ chức nghiên cứu chính trị bao gồm Viện Quốc tế Cộng hòa và Viện nghiên cứu Hudson. Hình thức của các vụ tấn công bao gồm việc lừa nạn nhân vào những tên miền giả, từ đó cho phép các hacker nhìn thấy được thông tin đăng nhập của người sử dụng.

Thông tin Trung Quốc (TQ) và Mỹ sẽ quay lại các cuộc đàm phán thương mại vào tuần này đã nhanh chóng giúp thị trường trở nên tươi sáng hơn. Việc này bắt đầu sau các cuộc họp đầu tiên giữa các lãnh đạo cao cấp của TQ tại chương trình hội nghị mùa hè bí mật diễn ra thường niên tại khu nghỉ mát ở bãi biển Bắc Đới Hà (Beidaihe), phía Đông tỉnh Hà Bắc. Cuộc đối đầu Mỹ-Trung chưa có dự báo kết thúc nhưng có thể hình dung cả hai đều chưa thể dừng lại và nỗ lực giảm thiểu tổn thương.

Cuộc tập trận Vostok - 2018 diễn ra tháng 9 tới đây sẽ có quy mô lớn chưa từng có, bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói. Đây là cuộc tập trận lớn nhất kể từ năm 1981, khi diễn tập quân sự mang tên Zapad - 81 (Phương Tây 81) được Liên Xô tổ chức. Lớn chưa từng có kể cả về phạm vi địa lý lẫn binh lực”, ông Shoigu nói. Theo một thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, quân đội nước này sẽ tham gia tập trận ở thao trường Tsugol thuộc vùng Trans-Baikal của Nga từ ngày 11-15/9. Trung Quốc sẽ cử 3.200 quân nhân, hơn 900 đơn vị vũ khí, 30 máy bay gồm cả trực thăng lẫn cánh cố định. (Xem chi tiết…)

Hạ Yến My

Tổng hợp