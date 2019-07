THẾ GIỚI 24H: Ukraine bắt giữ tàu chở hàng Nga ở biển Đen

Quảng cáo

Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) thông báo trên Facebook về vụ bắt giữ tàu Nika Spirit ở Izmail, một cảng trên sông Danube gần biên giới nước này với Romania. SBU cho biết đã tịch thu tài liệu trên tàu và thẩm vấn thủy thủ đoàn, đồng thời công bố video ghi lại cảnh các sĩ quan của SBU và của văn phòng công tố quân đội đang lên tàu. Bộ Ngoại giao Nga đe dọa sẽ trả đũa ngay lập tức, nhưng sau đó người phát ngôn Đại sứ quán Nga ở Kiev cho biết con tàu đang bị giữ, còn thủy thủ đoàn đang trên đường trở về Nga.



Ngày 25/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ quyết các nghị quyết tại Thượng viện và Hạ viện ngăn chặn việc bán vũ khí trị giá 8,1 tỷ USD cho Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Theo Tổng thống Donald Trump, các nghị quyết “sẽ làm suy yếu khả năng cạnh tranh toàn cầu của Mỹ” và làm hỏng mối quan hệ với các đồng minh. Một số thành viên của Quốc hội cho biết họ lo ngại vũ khí của Mỹ có thể được sử dụng cho dân thường trong cuộc xung đột Yemen.

Ngày 25/7, 150 người có thể đã thiệt mạng trong một vụ đắm tàu ngoài khơi Libya. Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tỵ nạn, sau khi xuất phát từ Al Khoms, một thị trấn cách Tripoli 120 km về phía Đông, con tàu chở người tỵ nạn đã bị đắm. Khi đó, có khoảng 300 người trên tàu. Ngư dân địa phương và lực lượng bảo vệ bờ biển Libya đã cứu được khoảng 150 người và đưa họ trở lại bờ biển Libya.

Chính quyền Tunisia ngày 25/7 thông báo, Tổng thống Mohamed El Baji Kayed Sibsi đã qua đời tại bệnh viện quân đội ở thủ đô ở tuổi 92. Truyền thông khu vực cho biết, Tổng thống Mohamed El Baji Kayed Sibsi sáng nay (25/7) đã nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu. Dù đã được chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện quân đội ở thủ đô nhưng ông đã không qua khỏi.

Mỹ ngày 25/7 đã kêu gọi Triều Tiên dừng các hành động khiêu khích sau khi nước này phóng thử hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Phát biểu với báo giới ngày 25/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho biết, Mỹ kêu gọi Triều Tiên dừng các hành động khiêu khích và chính quyền Tổng thống Trump cam kết tiếp tục các giải pháp ngoại giao với Triều Tiên

Seoul cho biết hai tên lửa mà Triều Tiên phóng hôm qua, 25/7, xuống biển Nhật Bản là một loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa đầu tiên về phía biển Nhật Bản vào lúc 5h34' sáng, và phóng tên lửa thứ 2 vào lúc 5h57' từ bán đảo Hodo, gần thị trấn ven biển Wonsan. Hai tên lửa bay được quãng đường lần lượt là 430km và 690km, và đều đạt độ cao khoảng 50km.

Ngày 25/7, tân Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội với trọng tâm là vấn đề Brexit. Phát biểu tại Hạ viện với xung quanh là những gương mặt thân tín trong Nội các mới gồm chủ yếu là các nhân vật ủng hộ Brexit cứng rắn, ông Johnson khẳng định, chính phủ mới của ông sẽ “ưu tiên hàng đầu” cho công tác chuẩn bị cho khả năng Brexit không thỏa thuận.



An ninh được thắt chặt bên ngoài tòa nhà quốc hội Thái Lan, nơi diễn ra cuộc họp quan trọng trong hai ngày 25 và 26/7. Ngày 25/7, hơn 700 cảnh sát được huy động đến tòa nhà TOT ở Bangkok nhằm giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực đang diễn ra cuộc họp quốc hội được cho là quan trọng của nước này. Trước cuộc họp, cảnh sát Bangkok ban bố lệnh cấm người dân tụ tập gần tòa nhà TOT trong vòng bán kính dưới 50 m.

Giới chức Singapore ngày 25/7 cho biết 2 đối tượng người Singapore bị cáo buộc tìm cách gia nhập tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria đã bị bắt giữ mà không cần qua xét xử theo luật an ninh nghiêm ngặt của nước này. Hai đối tượng này - là Kuthubdeen Haja Najumudeen, 36 tuổi và Suderman Samikin, 47 tuổi - nằm trong số những đối tượng được cho là ủng hộ IS hoặc lên kế hoạch chiến đấu cùng các tay súng thánh chiến Hồi giáo

