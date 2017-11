Trò chuyện với nhân viên an ninh Metropole những ngày Tổng thống Trump lưu trú

Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Hà Nội và lưu trú tại khách sạn Sofitel Legend Metropole (gọi tắt là Metropole), khu vực xung quanh khách sạn đều bị phong tỏa.

Khi hỏi một số nhân viên an ninh của khách sạn về khối lượng công việc tại khách sạn trong những ngày Tổng thống Trump lưu trú, một nhân viên cho biết: "Công việc của chúng tôi vẫn như ngày thường, thậm chí còn thư giãn nhiều hơn vì an ninh hoàn toàn do đội của ông Trump đảm nhiệm".

"Ông Trump là một người đặc biệt, nên an ninh của ông ấy cũng rất đặc biệt", một nhân viên an ninh khác của khách sạn Metropole nói.

Một điều đáng chú ý, theo lời nhân viên an ninh, hếu hết đội ngũ an ninh và các bộ phận khác của khách sạn Metropole "không nhìn thấy bóng dáng của Tổng thống Mỹ Trump trong thời gian ông ở đây".

"Ông ấy đi đường riêng và có đội ngũ an ninh bảo vệ dày đặc", nhân viên an ninh khách sạn Metropole.

Có thông tin cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào khách sạn Metropole không theo cổng chính mà đi qua lối bếp của khách sạn. Tuy nhiên, quản lý khách sạn Metropole không xác nhận thông tin trên.

Trước Tổng thống Mỹ Trump, khách sạn Metropole cũng là nơi đón một số nguyên thủ quốc gia khác, như: Tổng thống Nga Vladimir Putin, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande, cựu Tổng thống Thụy Sĩ, Nhà vua Malaysia, Công chúa Monaco, Hoàng tử William, Thủ tướng Đan Mạch, Australia, Nhật, Singapore, Hàn Quốc, Pháp, Canada, Nigeria, Na Uy... Mới đây nhất là tỷ phú Trung Quốc Jack Ma sang thăm Việt Nam cũng chọn khách sạn Metropole làm nơi lưu trú.

Theo quản lý và các bộ phận khách sạn Metropole, các nguyên thủ khi đến đây lưu trú đều tỏ ra khá thân thiện, thậm chí Tổng thổng Nga Putin vui vẻ chào nhân viên khách sạn.

Cũng chính vì an ninh thắt chặt trong thời gian ông Trump lưu trú ở khách sạn Metropole, nên các dịch vụ xung quanh khách sạn cũng phải tạm thời ngừng hoạt động,trong đó có dịch vụ trông xe bên vườn hoa Diên Hồng, đối diện khách sạn.