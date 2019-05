Trung Quốc tuyên bố áp thuế 60 tỉ USD hàng hóa Mỹ

Theo thông báo của Bộ Tài chính Trung Quốc, nước này sẽ áp đặt mức thuế từ 5% đến 25% đối với tổng cộng 5.140 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Đáng chú ý, mức thuế 25% sẽ được áp dụng với gần 2.493 mặt hàng có nguồn gốc từ Mỹ, trong đó có khí tự nhiên hóa lỏng.

Việc áp thuế nói trên sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/6 tới. Tổng số hàng hóa bị áp thuế có giá trị lên tới khoảng 60 tỉ USD.

Cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã “tăng nhiệt” khi Mỹ quyết định nâng mức thuế từ 10 lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Tổng thống Trump cũng chỉ trích Bắc Kinh “phá vỡ thỏa thuận” khi rút lại những cam kết từng được nước này đưa ra trước đó trong các cuộc đàm phán kéo dài suốt nhiều tháng.

Động thái trên của chính quyền Bắc Kinh diễn ra 3 ngày sau khi Mỹ tuyên bố tăng thuế từ 10% lên 25% đối với hơn 5.700 danh mục hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc với tổng trị giá 200 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào sáng sớm nay 13/5 thậm chí đã đưa ra cảnh báo Bắc Kinh không nên có động thái đáp trả Mỹ sau khi Washington áp thuế với hàng hóa Trung Quốc.

“Không có lý do gì người tiêu dùng Mỹ phải trả thuế, vốn có hiệu lực đối với Trung Quốc từ ngày hôm nay. Điều này đã được chứng tỏ gần đây khi chỉ 4% là do Mỹ chịu, còn 21% là do Trung Quốc chịu vì Trung Quốc trợ giá sản phẩm khá nhiều… Trung Quốc không nên đáp trả, điều đó sẽ chỉ càng tồi tệ hơn”, ông Trump viết trên Twitter

Trước đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, thuế quan sẽ không giải quyết được vấn đề gì trong các tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Một bài bình luận của Nhân dân nhật báo đưa lên mạng WeChat mới đây cũng cảnh báo Mỹ “đừng nghĩ Trung Quốc sẽ nhượng bộ”. “Khi mọi thứ bất lợi với chúng tôi, không cần biết anh là ai, chúng tôi sẽ không lùi bước. Thậm chí đừng nên nghĩ đến việc đó”, bài bình luận viết.

Tùng Dương

Theo CNA