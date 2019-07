Bầu Đức thổi lửa vào 'đại chiến' TPHCM - CLB Hà Nội

Quảng cáo

Đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển đang chịu vô vàn sức ép, và đứng trước nhiệm vụ buộc phải thắng. Chiến thắng 4-1 trước “người anh em” Sài Gòn FC ở vòng 17 giúp Hà Nội rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng TPHCM xuống còn 1 điểm. Nếu giành chiến thắng ở trận đấu ngày mai, CLB Hà Nội sẽ tái chiếm ngôi dẫn đầu và rộng cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch.

Trên thực tế, khoảng cách về điểm số giữa Hà Nội và TPHCM lúc này khá nhỏ, đặc biệt trong bối cảnh giải đấu vẫn còn 8 lượt trận. Một kết quả hoà trên sân khách thậm chí cũng không quá tệ bởi nó vẫn đủ giúp CLB Hà Nội duy trì cuộc đua vô địch với đối thủ. Có thể nói, những câu chuyện bên ngoài sân cỏ mới khiến cuộc chạm trán giữa hai đội trở nên nóng bỏng và đáng chú ý hơn. Và đó chính là tuyên bố “5 thằng gầy đánh 1 thằng mập cũng chết” của bầu Đức. Ông Đức từ đó dự đoán TPHCM sẽ không thể vô địch, với tuyên bố chắc nịch “nếu TPHCM vô địch, mất gì tôi cũng mất”.

Dù không nói cụ thể, phát biểu của bầu Đức đã “tấn công” trực diện vào vấn đề “một ông chủ, nhiều đội bóng” liên quan tới bầu Hiển tồn tại nhiều năm qua ở V-League. CLB Hà Nội lúc này đứng trước áp lực rất lớn khi lời thách đố trên của bầu Đức vẫn đang lơ lửng trên đầu.

Không phải ngẫu nhiên chiến thắng trước Sài Gòn FC của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã bị đặt khá nhiều dấu hỏi, dù về chuyên môn việc CLB Hà Nội thắng là bình thường. Các cầu thủ Hà Nội sẽ phải bước ra sân với tâm thế bị dư luận “soi” từng di biến động. Đây là sức ép không hề nhỏ, khi Hà Nội đang đứng trước yêu cầu cần thể hiện lối chơi sạch và đẹp.

Quang Hải sẽ toả sáng đúng lúc để giúp Hà Nội tiếp cuộc đua vô địch ở V-League?

Một tín hiệu vui với đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm là tiền vệ Quang Hải, sau chuỗi thời gian im tiếng ở V-League, vừa ghi bàn trở lại trong chiến thắng trước Sài Gòn FC. Đây là pha lập công thứ 3 của Quang Hải cho CLB Hà Nội tại đấu trường V-League. Đội khách cũng có sự trở lại của HLV Chu Đình Nghiêm trên băng ghế huấn luyện sau khi thực hiện hết án phạt đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận từ Ban Kỷ luật VFF.

Ở trận lượt đi, CLB Hà Nội đã giành trọn 3 điểm trước TPHCM trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên trong cuộc đọ sức ngày mai, một khó khăn không nhỏ khác của họ là yêu cầu đảm bảo thể lực cho lịch thi đấu rất nặng phía trước. Cụ thể, ngay sau trận đấu với TPHCM, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ phải đấu tiếp với Bình Dương tại chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á. AFC Cup là mặt trận “cứu cánh” với đội bóng của bầu Hiển do việc đã thất bại ở đấu trường AFC Champions League. Ngay sau trận đấu này, Hà Nội sẽ tiếp tục gặp lại Bình Dương ở V-League.

Dù không còn ở đỉnh cao, Bình Dương các năm qua vẫn là đối thủ rất khó chịu với Hà Nội. Tại Cúp Quốc gia 2018, Bình Dương chính là đội đã đánh bại Hà Nội ở bán kết, chặn đứng tham vọng hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu của đội bóng thủ đô.

Trong trường hợp thất bại, CLB Hà Nội sẽ để TPHCM bỏ xa trên bảng xếp hạng. Nhưng nếu “bung” hết sức, họ có thể không duy trì được sức mạnh cho cuộc đua khốc liệt phía trước. Đây là bài toán không dễ dãi với HLV Chu Đình Nghiêm và BHL Hà Nội. Thông tin từ BTC VPF hôm qua cho biết, sân vận động Thống Nhất đã được yêu cầu làm chặt công tác đảm bảo an toàn, an ninh do sức hút lớn của trận đấu giữa hai đội.

Tiểu Phùng