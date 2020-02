Chelsea chịu thêm tổn thất lớn sau trận thua M.U

Quảng cáo

Ngôi sao Sterling có bị Real 'quyến rũ'? Trước thông tin được Real Madrid hỏi mua với giá 180 triệu bảng, người đại diện của ngôi sao Raheem Sterling đã chính thức lên tiếng.

HLV Chelsea nổi điên vì ngôi sao M.U không bị đuổi HLV Frank Lampard không hài lòng khi các trọng tài bỏ qua tình huống Harry Maguire đạp vào người Michy Batshuayi.

Tuyển nữ Việt Nam dùng 'binh pháp' nào đấu Australia? HLV Mai Đức Chung tiết lộ chiến thuật của đội tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu với Australia tại vòng play-off Olympic 2020.

Văn Hậu toả sáng trong chiến thắng của đội trẻ Heerenveen Đoàn Văn Hậu để lại dấu ấn đậm nét với pha mở bóng bên phần sân nhà giúp tiền đạo Rein Smit ấn định tỷ số 2-0 cho Jong Heerenveen trước VVV Venlo ở phút cuối cùng của trận đấu.

Trong trận đấu tại Stamford Bridge rạng sáng nay, Kante phải rời sân ngay ở phút thứ 12 vì chấn thương. Người thay thế tiền vệ này là Mason Mount. Việc mất Kante quá sớm được xem là một phần lý do khiến Chelsea thua trắng M.U 0-2.Sau trận đấu, HLV Frank Lampard thừa nhận Kante dính chấn thương cơ không đơn giản. Tiền vệ người Pháp gần như sẽ vắng mặt trong trận đấu với Tottenham vào cuối tuần này.HLV Lampard nói: “Kante có lẽ sẽ không thể thi đấu vào thứ bảy tới. Đó là chấn thương cơ bắp, chúng tôi sẽ phải đánh giá thêm tình hình, nhưng chấn thương này có vẻ không nhẹ”.Mất Kante chắc chắn là tổn thất lớn với Chelsea, đặc biệt trong giai đoạn họ khủng hoảng phong độ. Bên cạnh đó, The Blues còn mất hai cầu thủ chạy cánh Christian Pulisic và Callum Hudson-Odoi vì các chấn thương khác nhau.Pulisic nghỉ thi đấu từ sau trận hòa với Brighton hôm 1/1, trong khi Hudson-Odoi mới chấn thương ở trận hòa Leicester cách đây 2 tuần. Cả hai cầu thủ này chắc chắn vắng mặt ở trận đấu với Tottenham sắp tới. Ngoài ra, tiền đạo chủ lực của Chelsea, Tammy Abraham cũng đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục.Sau trận thua M.U, Chelsea vẫn đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Tuy vậy, họ chỉ còn hơn Tottenham đúng 1 điểm và hơn M.U 3 điểm. Trận đấu tới vì thế rất quan trọng với The Blues.

A Phi