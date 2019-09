De Gea cam kết với M.U, nhận đặc ân chưa từng có

Quảng cáo

VFF phủ nhận ‘vô tâm’ với Quế Ngọc Hải, HLV Viettel nói gì? CLB Viettel cho biết đã có trao đổi với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) về tình hình chấn thương của Quế Ngọc Hải và Nguyễn Trọng Đại vào hôm qua, 16/9.

Văn Hậu sang Hà Lan, chuẩn bị ra mắt SC Heerenveen Hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã được cấp visa lao động và sẽ lên đường sang Hà Lan vào rạng sáng 17/9 để chuẩn bị ra mắt CLB SC Heerenveen.

Nạn nhân vụ đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy bình phục tốt Vết thương do pháo sáng gây nên của chị Huyền Anh đã được các bác sĩ bệnh viện Xanh Pôn xử lý kịp thời, đang bình phục tốt.

Barcelona nhận tin cực vui về Messi trước đại chiến với Dortmund HLV Valverde đã nhận tin không thể vui hơn liên quan đến Lionel Messi trước trận đấu với Dortmund ở Champions League.

Bị 'tố' không quan tâm Quế Ngọc Hải, VFF phản ứng thế nào? LĐBĐVN (VFF) hôm nay bác bỏ thông tin không quan tâm tới chấn thương của trung vệ Quế Ngọc Hải và Trọng Đại của Viettel.

Văn Hậu ra mắt SC Heerenveen cuối tuần này? Hậu vệ Đoàn Văn Hậu nhiều khả năng sẽ có trận ra mắt đội bóng mới khi SC Heerenveen tiếp Utrecht trong khuôn khổ vòng 7 giải vô địch quốc gia (VĐQG) Hà Lan cuối tuần này.

Sau thời gian dài đàm phán, De Gea cuối cùng cũng đồng ý ký hợp đồng mới với M.U. Thông báo trên trang chủ, đội chủ sân Old Trafford cho biết: “De Gea đã ký hợp đồng mới dài hạn với M.U, giữ chân anh ấy ở lại CLB ít nhất đến tháng 6/2023. Hợp đồng này có điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm nếu CLB muốn”.Thỏa thuận mới sẽ chấm dứt các tin đồn liên quan đến tương lai của De Gea. Trước đó, người hâm mộ M.U luôn ở trong tình trạng “bất an” vì De Gea chỉ còn 1 năm hợp đồng với CLB này và có thể ra đi tự do vào mùa hè 2020.Năm 2015, De Gea gần như đã rời khỏi Old Trafford. Ở thời điểm đó, thủ môn người Tây Ban Nha cũng chỉ còn 1 năm hợp đồng và công khai ý định gia nhập Real Madrid. Vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, De Gea đạt thỏa thuận chuyển đến Bernabeu. Tuy nhiên, thương vụ này đổ bể vào phút chót vì hai CLB không gửi đủ các giấy tờ cần thiết.Không đến được Real Madrid, De Gea đã ký hợp đồng mới với M.U và gắn bó với CLB này đến bây giờ. Tổng cộng, De Gea đã có 8 năm khoác áo và thi đấu 367 trận cho M.U. Thủ môn này có 4 mùa giải giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất CLB.Theo truyền thông Anh, M.U đã phải đưa ra các điều khoản đặc biệt để thuyết phục De Gea ở lại. Cụ thể, họ chấp nhận biến De Gea trở thành thủ môn hưởng lương cao nhất thế giới với mức lương 290 nghìn bảng/1 tuần (sau thuế). Đây cũng là mức lương cao nhất ở Old Trafford hiện tại sau khi Alexis Sanchez ra đi.Ngoài ra, De Gea còn có một đặc ân khác mà không ngôi sao nào của M.U có ở thời điểm này. Đó là anh sẽ không bị giảm 25% lương trong trường hợp M.U không giành được vé dự Champions League.Chia sẻ sau khi ký hợp đồng mới, De Gea nói: “Khoác áo M.U 8 năm qua là một đặc ân với tôi, và tôi thực sự tự hào khi tiếp tục được chơi cho CLB vĩ đại này. Kể từ khi đến đây, tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ chơi hơn 350 trận cho M.U. Bây giờ, tương lai của tôi đã rõ ràng và tôi muốn giúp đội bóng này đạt được những gì mà chúng tôi luôn tin tưởng”.

A Phi