HLV Chung Hae Seong tiết lộ sốc lý do rời CLB TP.HCM

Quảng cáo

Trả lời với hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), HLV Chung Hae Seong cho rằng việc ông rời CLB TP.HCM không liên quan gì đến vấn đề thành tích của đội bóng: “Trong mùa thứ 2 dẫn dắt đội bóng, tôi đã thua trận thứ 4 từ đầu mùa nhưng chỉ cách đội đầu bảng 5 điểm. Mọi chuyện chưa có gì quá khó”, nhà cầm quân người Hàn Quốc mở đầu.

Sau thất bại 0-3 trước Hà Nội, lãnh đạo CLB TP.HCM thông báo HLV Chung Hae Seong sẽ thôi dẫn dắt đội bóng. Nhiều đồn đoán cho rằng ông Chung từ chức vì quá bức xúc liên quan đến công tác trọng tài tại V-League.

Tuy nhiên, ông Chung chia sẻ với rằng Yonhap, ông bất ngờ nhận được thông báo thôi huấn luyện và tiếp quản vị trí Giám đốc kỹ thuật của đội bóng ngay sau trận thua Hà Nội, nhưng sau đó ông đã từ chối.

HLV Chung Hae Seong cho biết, lý do chính ông rời CLB TP.HCM vì không được toàn quyền quyết định về chuyên môn: “Ở V.League, ngay cả khi đội bóng đang có một HLV trưởng, các ông chủ hay chủ tịch thường xuyên ngồi ở băng ghế huấn luyện để chỉ đạo. Tôi đã nhận được lời hứa là sẽ không có ai can thiệp vào việc chiến thuật. Nhưng mọi việc không như vậy. Đó là lý do tôi muốn ra đi”.

HLV Chung Hae Seong còn tiết lộ gây sốc rằng, một số cầu thủ TP.HCM đã đột nhiên chơi khó hiểu ở 2 trận gần đây. Ông không tiết lộ trận nào, nhưng rất có thể là trận thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội?!

Nhà cầm quân người Hàn Quốc còn 17 tháng hợp đồng với CLB TP.HCM. Ông đã yêu cầu nhận 50% số tiền lương trong thời gian này. Sau khi giải quyết xong tất cả vấn đề, ông sẽ trở lại Hàn Quốc.

Huyền Mai