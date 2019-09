Lắp camera trên khán đài sau vụ bắn pháo sáng ở sân Hàng Đẫy

Quảng cáo

Tối 11/9, các cổ động viên quá khích được cho là của Nam Định đã làm loạn sân Hàng Đẫy với cơn mưa pháo sáng khiến trận đấu bù giữa Hà Nội FC với Nam Định ở vòng 22 V-League 2019 liên tục bị gián đoạn. Không những vậy, các thành phần quá khích còn bắn pháo sáng từ khán đài B sang khán đài A khiến một nữ cổ động viên bị thương nặng phải nhập viện. Ngoài ra, 2 chiến sĩ cảnh sát cơ động cũng phải nhập viện, một bị gãy tay còn một bị choáng vì trấn áp nhóm người quá khích.



Trước vụ việc mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hôm nay, đã có văn bản gửi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), yêu cầu khẩn trương báo cáo diễn biến sự việc, các biện pháp đã xử lý, việc chăm sóc, điều trị cho người bị thương; đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm khắc BTC sân Hàng Đẫy, có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với tập thể, cá nhân để xảy ra hiện tượng đốt pháo trên.

Bên cạnh việc yêu cầu VFF, VPF rút kinh nghiệm sâu sắc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu các sân vận động phải lắp camera an ninh trên khán đài, rà soát lại các phương án bảo đảm an ninh, trật tự. Sân nào không chấp hành nghiêm các quy định về an ninh, trật tự, kiên quyết không cho tổ chức thi đấu.

Không chỉ gây sốc dư luận trong nước, sự cố bắn pháo sáng gây thương tích trên sân Hàng Đẫy tối 11/9 cũng gây xôn xao giới truyền thông châu Á. Tờ Fox Sports Asia đưa bài viết với tiêu đề: "CĐV Việt Nam chấn thương nặng sau khi trúng quả pháo sáng trong trận đấu của Hà Nội FC". Trong bài viết, tờ này mô tả lại cảnh tượng náo loạn ở Hàng Đẫy.

Tờ Goal.com cũng đề cập đến tai nạn ở SVĐ Hàng Đẫy và dùng từ “nghiêm trọng” để miêu tả sự cố này. Tờ này khẳng định rất nhiều CLB tại V-League từng nhận án phạt vì hành vi quá khích của CĐV, tiêu biểu là trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng cách đây vài tháng.

Trọng Đạt