Ngoại hạng Anh có thể trở lại vào giữa tháng 5

Ngoại hạng Anh đã phải tạm hoãn nhiều lần từ giữa tháng 3 vì dịch COVID-19 bùng phát. Lần gần nhất, ban tổ chức đã quyết định hoãn mùa giải 2019-2020 vô thời hạn và chỉ thi đấu trở lại khi được chính phủ cho phép.



Theo nguồn tin của The Sun, khả năng Ngoại hạng Anh “tái xuất” ngay giữa đại dịch COVID-19 là rất cao. Hiện tại, dịch COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu chững lại tại Anh, nhưng chính phủ nước này muốn đưa các giải đấu thể thao hấp dẫn trở lại, ít nhất trên sóng truyền hình để người dân bớt buồn chán trong thời gian tự cách ly.



Hàng tuần, các cơ quản quản lý thể thao lớn ở Anh liên tục họp bàn với cơ quan Sức khỏe cộng động và Bộ kỹ thuật số, văn hóa, truyền thông và thể thao để tìm kiếm giải pháp cho các giải đấu.



Ngoài lý do hấp dẫn nhất, Ngoại hạng Anh còn được chính phủ Anh ưu tiên hoàn thành sớm vì liên quan đến vấn đề tài chính. Việc giải đấu trở lại sẽ “giải cứu” các CLB và giúp họ có nguồn thu nhập từ ban tổ chức, hay chính xác là từ bản quyền truyền hình. Bên cạnh đó, thị trường chuyển nhượng cũng sẽ được mở cửa và giúp dòng tiền khổng lồ giữa các CLB lưu thông.



Nguồn tin từ chính phủ Anh ở Whitehall cho biết: “Chúng tôi muốn đưa các sự kiện thể thao trực tiếp trên truyền hình trở lại càng sớm càng tốt. Nó sẽ tạo ra động lực lớn cho toàn xã hội. Vẫn còn quá sớm để người hâm mộ trở lại sân vận động, nhưng họ có thể hài lòng nếu được xem bóng đá trực tiếp qua tivi”.



Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Anh, Oliver Dowden kêu gọi các nhà đài chia sẻ bản quyền Ngoại hạng Anh trong giai đoạn cuối mùa giải này để nhiều người dân có thể theo dõi trực tiếp hơn. Hiện tại, Sky Sports và BT Sport là hai đơn vị độc quyền trực tiếp các trận đấu ở Ngoại hạng Anh.



Theo The Sun, nếu mọi chuyện thuận lợi, chính phủ Anh sẽ thông qua kế hoạch đưa Ngoại hạng Anh trở lại vào ngày 7/5 tới. Sau đó, ban tổ chức và các CLB sẽ cần thêm 2 tuần để các trận đấu diễn ra.

A Phi