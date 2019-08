Phó Ban chuyên môn Hội Võ thuật Hà Nội nói gì về vụ 'võ sư' đánh vợ

Sáng 28/8, trả lời phóng viên , ông Đinh Trọng Thủy, Phó Ban chuyên môn Hội Võ thuật Hà Nội cho biết, ông đã tìm hiểu vụ việc Nguyễn Xuân Vinh (trú tại Long Biên, Hà Nội) đánh vợ dã man dù chị này mới sinh con được 2 tháng.

Về việc Nguyễn Xuân Vinh được nhiều người gọi là võ sư, ông Thủy cho biết theo thông tin ông nắm được thì người đàn ông này trước đây từng học võ Wushu và mở lớp dạy một vài trẻ ở nhà.



Tuy nhiên, Vinh không sinh hoạt trong một tập thể võ thuật nào cả. Võ sư Đinh Trọng Thủy khẳng định, người đàn ông này không phải một võ sư.

Hình ảnh người vợ ôm con nhỏ vẫn bị chồng đánh đấm dã man. (Ảnh cắt từ clip).

“Anh Vinh không phải là một võ sư và không sinh hoạt trong một tổ chức võ thuật nào cả. Gọi anh ta là một võ sư thì hơi động chạm, xúc phạm đến chúng tôi, những người dạy võ chân chính”, ông Thủy cho hay."Gọi Nguyễn Xuân Vinh là một võ sư thì hơi động chạm, xúc phạm đến chúng tôi", Võ sư Đinh Trọng Thủy nói.Theo ông Thủy, một người được gọi là võ sư thì phải tập luyện đến nơi đến chốn, sinh hoạt trong tổ chức tập thể võ thuật như Liên đoàn Võ thuật Hà Nội và có bằng cấp của tổ chức xã hội nhà nước công nhận.Bên cạnh đó, một võ sư chân chính ngoài việc luyện tập đến nơi đến chốn, còn phải tạo ra một thế hệ trẻ, hoặc bản thân hay thế hệ trẻ đó có thành tích được xã hội công nhận."Võ sư chân chính là thấy hành động không đúng pháp luật thì mình phải bảo vệ khi mình có đủ tư cách can thiệp, còn không sẽ mang họa cho người khác hoặc chính bản thân", ông Thủy nói.Võ sư Thuỷ cho hay ông từng đứng ra can ngăn nhiều trường hợp đánh nhau sau va chạm giao thông và các xích mích khác.Theo võ sư Đinh Trọng Thủy, người học võ là để rèn luyện sức khỏe , bảo vệ bản thân thì không bao giờ được đánh người khác, nhất làTheo ông Thủy, một người được gọi là võ sư thì phải tập luyện đến nơi đến chốn, sinh hoạt trong tổ chức tập thể võ thuật như Liên đoàn Võ thuật Hà Nội và có bằng cấp của tổ chức xã hội nhà nước công nhận.Bên cạnh đó, một võ sư chân chính ngoài việc luyện tập đến nơi đến chốn, còn phải tạo ra một thế hệ trẻ, hoặc bản thân hay thế hệ trẻ đó có thành tích được xã hội công nhận.“Võ sư chân chính là thấy hành động không đúng pháp luật thì mình phải bảo vệ khi mình có đủ tư cách can thiệp, còn không sẽ mang họa cho người khác hoặc chính bản thân”, ông Thủy nói.Võ sư Thuỷ cho hay ông từng đứng ra can ngăn nhiều trường hợp đánh nhau sau va chạm giao thông và các xích mích khác.Theo võ sư Đinh Trọng Thủy, người học võ là để rèn luyện sức khỏe, bảo vệ bản thân thì không bao giờ được đánh người khác, nhất là đánh vợ. Một võ sư chân chính phải là người điềm đạm.“Người tập võ chân chính bao giờ cũng điềm đạm, chúng tôi nghĩ nếu đánh người ta thì người ta cũng sẽ gây lại những điều phiền phức với mình. Tôi hiểu được sự nguy hiểm đó và người học võ không phải là để gây xung đột”, ông Thủy nhấn mạnh.