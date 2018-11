Sốt vé trận bán kết lượt về AFF Cup Việt Nam - Philippines

Phần mềm bán vé cần thay đổi?

Hôm qua, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh xác nhận vé bán kết AFF Cup 2018 đã bán hết: “Tính đến trước 12h ngày 29/11, số lượng vé bán theo đường online đã hết. Trong thông báo ban đầu, ban tổ chức cho biết, sẽ bán đến 12h ngày 29/11 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước. Và điều kiện hết vé đã đến trước”.

Theo thống kê của VFF, có khoảng 2,7 triệu lượt truy cập vào hệ thống bán vé của VFF. Khoảng thời gian cao điểm, có khoảng 130.000 lượt truy cập được thực hiện cùng lúc. Nếu xử lý hết các lệnh, toàn bộ số vé sẽ được bán hết chỉ trong vòng 1 phút. Điều này lý giải vì sao người hâm mộ phải “xếp hàng” trên mạng chờ xử lý lệnh, dẫn đến việc bất bình và nghi ngờ về cách bán vé của VFF.

Sự bức xúc nảy sinh bởi giao diện phần mềm bán vé mà VFF được đối tác cung cấp không thật thân thiện với người dùng, theo đánh giá của anh Anh Tuấn, một chuyên gia công nghệ và đang tham gia điều hành một trang web chuyên bán vé các sự kiện văn hóa, thể thao tại Tp Hồ Chí Minh. Theo anh Tuấn, người mua khi sử dụng tài khoản đã đăng ký trước đó để đăng nhập vào trang bán vé bóng đá phải trải qua bước xác thực không phải robot khá phức tạp và không dành cho người không biết tiếng Anh.

“Nếu may mắn, bạn sẽ được vào ngay giao diện mua vé với 2 lựa chọn là loại vé (chọn giữa 4 mệnh giá vé) và số lượng vé (tối đa 4 vé). Tiếp đó bạn phải khai báo một loạt thông tin cá nhân, lựa chọn nhận vé qua bưu điện hay tại trụ sở VFF. Sau thủ tục này, bạn được chuyển tới trang thanh toán và nếu tiếp tục may mắn, bạn sẽ thanh toán thành công, trả tiền, chờ nhận vé. Nếu không thành công, bạn sẽ ở lại chế độ chờ rồi bị “ủn” ra ngoài khi hết thời hạn giao dịch do không kết nối được đến máy chủ thanh toán”, anh Tuấn giải thích cách phần mềm vận hành.

Với giao diện đó, người mua không thể biết được loại vé mình chọn còn hay hết, nằm ở khu vực nào trên sân. “Bạn chọn mức giá 500.000 đồng thì cũng không thể biết vé mình đang mua nằm ở khán đài A hay B, tầng 2 hay tầng 5 sân Mỹ Đình. Tất cả như diễn ra trong cảnh thày bói mù xem voi”, anh Tuấn bình luận. Trong khi đó, trận bán kết lượt đi của đội tuyển Việt Nam tại Philippines được bán rất đơn giản trên trang web chuyên bán vé cho các sự kiện phim ảnh, văn hóa, thể thao của Philippines.

Để mua vé trận bán kết AFF Cup , người mua chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản mua vé ở trang web đó, giao diện sẽ hiện ra các mức giá, vé cho các mức giá đó còn hay hết, cùng với sơ đồ phân bố chỗ ngồi trên sân, tương ứng với giá vé. Bạn chỉ cần chọn số lượng vé cần mua là được chuyển ngay tới trang thanh toán. Hoàn tất thanh toán, bạn sẽ nhận được mã thông tin vé gửi về email và mang mã vé đó tới đổi lấy vé vào sân tại địa điểm được chỉ định.

Theo anh Tuấn, phương thức bán vé online của VFF rất đáng hoan nghênh. Nhưng sẽ tốt hơn nếu giao diện trang bán vé thân thiện hơn với người dùng, cung cấp thông tin rõ ràng, cụ thể hơn và lược bỏ những bước xác thực, khai báo thông tin cá nhân không cần thiết, khi mà để mua được vé, người mua đã phải khai báo đầy đủ thông tin khi tạo tài khoản đăng nhập.



Sốt vé chợ đen online

Trận bán Trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam với Philippines diễn ra trên sân Mỹ Đình lúc 19h30 ngày 6/12. Trước đó, trận lượt đi giữa hai đội diễn ra trên sân Bacolod, Philippines lúc 18h30 ngày 2/12. Mặc dù đội tuyển Việt Nam chưa đá trận bán kết lượt đi, nhưng nhu cầu mua vé trận lượt về trên sân Mỹ Đình của khán giả đã tăng vọt, dẫn đến “loạn” giá vé ở thị trường chợ đen.

Trên mạng xã hội, xuất hiện nhiều “cò” rao bán vé với mức giá trên trời, nhất là ở các diễn đàn về bóng đá. Cụ thể, vé có mệnh giá cao như 400.000 VND và 500.000 VND được “hét” ở mức 6-7 triệu đồng/cặp. Loại vé có mệnh giá thấp hơn là 200.000 VND và 300.000 VND được rao bán nhiều hơn, ở mức 2-3,5 triệu đồng/cặp, giá cao gấp 5-6 lần giá vé gốc.

Dù chưa nắm vé trong tay, các “cò” vé vẫn khẳng định sẵn sàng “cung cấp vé số lượng lớn nếu khách hàng thực sự có nhu cầu”. Khách hàng sẽ được đảm bảo nhận vé trong vòng 3 ngày từ ngày đặt mua thành công và được chuyển phát đến tận tay. Không chỉ ở mạng xã hội, dân phe vé cũng tích cực rao bán vé với giá “cắt cổ” trên các trang rao vặt trực tuyến.

Dự báo, giá vé bán kết AFF Cup sẽ còn bị đẩy lên cao hơn nữa nếu đội tuyển Việt Nam giành kết quả có lợi trong trận lượt đi trên sân Philippines.

Trọng Đạt