Thành Milan bứt tốc, Juventus lo bị truất ngôi vương

Ở Serie A mùa này, Juventus không thể hiện được phong độ ổn định dưới triều đại Andrea Pirlo. Điều đó thể hiện rõ ở trận đấu sớm vòng 24 khi đoàn quân áo trắng-đen đã bị Hellas Verona cầm hòa 1-1. Đây đã là trận mất điểm thứ 10 của các nhà ĐKVĐ ở mùa giải này (hòa 7, thua 3).



Cú sảy chân của Juventus đã tạo ra cơ hội bứt tốc cho 2 đội bóng thành Milan trong cuộc đua Scudetto. Ở loạt trận tối qua và rạng sáng nay, họ đã thành công với những chiến thắng rất ngọt ngào.



Inter Milan được chơi trên sân nhà nhưng phải tiếp đón đối thủ đang rất thăng hoa với mạch 7 trận bất bại là Genoa. Tuy vậy, với sự hưng phấn sau khi giành ngôi đầu bảng, thầy trò Antonio Conte đã tạo ra thế trận áp đảo với rất nhiều cơ hội ăn bàn. Chỉ sau hơn 30 giây thi đấu, Lukaku đã ghi bàn mở tỉ số cho Inter Milan.



Bước sang hiệp đấu thứ 2, trong bối cảnh Genoa phải đẩy cao đội hình tấn công, Inter Milan đã tạo ra nhiều cơ hội từ các tình huống phản công nhanh. Kết quả, Matteo Darmian và Alexis Sanchez đã ghi thêm 2 bàn thắng nữa giúp Inter Milan giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-0.



Chiến thắng của Inter Milan đã gây sức ép không nhỏ lên AC Milan ở màn đụng độ AS Roma. Nhưng ở trận đấu này, đội bóng thủ đô Italia lại mất khá nhiều nhân tố quan trọng ở hàng phòng ngự. Chính vì vậy, ngay trong hiệp 1, Milan đã tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn và có được bàn mở tỉ số nhờ cú sút thành công của tiền vệ Franck Kessie trên chấm phạt đền.

2 bàn thắng của Kessie và Rebic đã giúp Milan giành 3 điểm ngay tại Olimpico

Bước sang hiệp 2, Roma nhanh chóng phản kháng với bàn thắng gỡ hòa của tiền vệ Jordan Veretout ở phút 50. Nhưng cũng chỉ 8 phút sau đó, Ante Rebic đã tái lập thế dẫn bàn cho AC Milan. Đây cũng là pha lập công cuối cùng của trận đấu này.Với chiến thắng 2-1 đầy ngọt ngào ở Olimpico, AC Milan đã thu hẹp khoảng cách xuống còn 4 điểm so với đội đầu bảng Inter Milan. Đây là vòng đấu mang về niềm vui trọn vẹn cho CĐV thành Milan khi họ đã gia tăng khoảng cách với nhà ĐKVĐ Juventus trong cuộc đua Scudetto.Với 46 điểm, Juventus đang đứng thứ 3 nhưng kém 10 điểm so với Inter Milan. AC Milan tạm đứng thứ 2 với 52 điểm. So với 2 đội bóng thành Milan, Juventus vẫn đang thi đấu ít hơn 1 trận. Dù vậy, truyền thông Italia đánh giá đây là mùa giải mà đội bóng thành Turin có thể sẽ mất ngai vàng Scudetto vì phong độ thiếu ổn định.