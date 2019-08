Thêm một ngôi sao bất ngờ rời M.U đến Serie A

Quảng cáo

Cho dù thiếu hụt nhân lực trên hàng tấn công nhưng M.U vẫn đồng ý cho Alexis Sanchez chuyển đến Inter Milan theo hợp đồng cho mượn 1 năm. Tiền đạo người Chile đã có mặt tại Milan vào hôm nay để kiểm tra y tế và hoàn tất thỏa thuận với đội bóng áo xanh đen.



Sau Sanchez, một ngôi sao khác của M.U cũng bất ngờ rời Old Trafford chuyển đến Serie A thi đấu. Đó là trung vệ người Anh, Chris Smalling. Điểm đến của Smaling là AS Roma.



Sau khi M.U phá kỷ lục thế giới chiêu mộ Harry Maguire, Smalling đã mất suất đá chính bởi lẽ HLV Ole Solskjaer ưu tiên Victor Lindelof đá cặp cùng Maguire. Chính vì thế, Smalling lập tức nhận lời khi nhận được đề nghị từ AS Roma.



Sở dĩ nói thương vụ này bất ngờ bởi lẽ nhiều người tin rằng M.U sẽ giữ Smalling ở lại và đẩy đi Phil Jones hoặc Marcos Rojo, những trung vệ có khả năng đóng góp ít hơn vì thường xuyên dính chấn thương. Ngoài ra, Smalling cũng là ngôi sao có tiếng nói khá lớn trong phòng thay đồ M.U. Trung vệ 29 tuổi này chính là người có thâm niên ở Old Trafford cao nhất đội hình Quỷ đỏ hiện tại.



Về phía AS Roma, Smalling cũng không phải lựa chọn hàng đầu của họ. Đội bóng Serie A đã theo đuổi Dejan Lovren của Liverpool và Shkodran Mustafi suốt mùa hè này nhưng không đạt được thỏa thuận. Mượn Smalling, AS Roma chỉ mất 3 triệu euro và không lo vi phạm luật công bằng tài chính của UEFA.

A Phi