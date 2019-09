Văn Hậu khoác áo số 15 tại đội bóng Hà Lan

Quảng cáo

Đoàn Văn Hậu đã chính thức trở thành người của SC Heerenveen, sau khi vượt qua buổi kiểm tra y tế và hoàn tất việc ký hợp đồng với đội bóng Hà Lan tối nay. Hậu vệ trái của đội tuyển Việt Nam sẽ mang áo số 15 tại đội bóng mới.



Văn Hậu đầu quân cho SC Heerenveen theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm. Các bên không tiết lộ mức lương và các khoản đãi ngộ cụ thể dành cho Văn Hậu. Tuy nhiên, theo quy định của FIFA, đối với các cầu thủ trên 19 tuổi ngoài khối EU, thi đấu tại giải vô địch quốc gia Hà Lan, mỗi cầu thủ sẽ nhận được lương tối thiểu 22.000 euro/tháng (500.000 USD/năm). Như vậy, tối thiểu Văn Hậu sẽ nhận hơn 11 tỷ đồng/năm, một con số đáng mơ ước với bất kỳ cầu thủ Việt Nam nào.

Trong buổi lễ ra mắt đội bóng mới vào 19h35 (giờ Việt Nam) hôm nay, Văn Hậu đã bày tỏ: "Tôi cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi có mặt tại đây. Tôi coi đây là bước tiến trong sự nghiệp và sẽ cố hết mình, cố tập luyện, học hỏi từ đồng đội, lắng nghe những gì từ HLV và làm những gì tốt nhất của CLB. Được thi đấu ở giải bóng đá Hà Lan là vinh hạnh của tôi và gia đình. Tôi tin ở quê nhà, người hâm mộ và gia đình luôn tự hào về tôi. Tôi sẽ không để mọi người phải thất vọng".

Thương vụ thành công đưa Văn Hậu đến với đội bóng Hà Lan được cho là nhờ sự “mai mối” của cựu cầu thủ Thanh Hóa - Nguyễn Van Bakel. Cầu thủ gốc Hà Lan là người đã giới thiệu và hỗ trợ một vài thủ tục để Văn Hậu có thể cập bến SC Heerenveen.

Chính cựu trung vệ này khẳng định rằng, Văn Hậu có phong cách thi đấu hiện đại, rất phù hợp với SC Heerenveen và anh cho rằng đây là bến đỗ lý tưởng của cầu thủ quê Thái Bình. “Cậu ấy có phong cách thi đấu giống với các hậu vệ Hà Lan điển hình, những người có khả năng tấn công và sở hữu kỹ thuật tốt”, Nguyễn Van Bakel cho biết.

Trên báo của Hà Lan hôm nay, ông Gerry Hamstra- Giám đốc Kỹ thuật của SC Heerenveen cũng lý giải nguyên do chiêu mộ Văn Hậu do do tài năng của hậu vệ tuyển Việt Nam, chứ không vì mục đích thương mại.

“Đoàn Văn Hậu đến với SC Heerenveen thông qua cả một quá trình. Chúng tôi ban đầu xem hình ảnh và dữ liệu về cậu ấy và theo dõi cả một thời gian. Và chúng tôi bị thuyết phục vì khả năng của tuyển thủ Việt Nam này. Không nhiều người có thể đá cả trung vệ lẫn hậu vệ trái như Văn Hậu. Điều này rất tốt. Tâm lý thi đấu của cậu ấy cũng rất ổn định, đây là một thoả thuận rất hấp dẫn”, ông Gerry Hamstra khẳng định.



Trọng Đạt