Vì sao Ronaldo không bao giờ đổi áo với cầu thủ AS Roma?

Cristiano Ronaldo vốn là một cầu thủ rất thân thiện cả ngoài đời lẫn trên sân bóng. Thế nhưng anh lại có một nguyên tắc bất di bất dịch: Không bao giờ đổi áo đấu với bất kỳ cầu thủ AS Roma nào, ngay cả khi đó là một người cũ của M.U như Chris Smalling (thi đấu cho AS Roma theo dạng cho mượn 1 năm từ M.U). Mới đây, khi chia sẻ với báo chí Bồ Đào Nha, siêu sao 35 tuổi này đã tiết lộ lý do mình làm như vậy. Tất cả xuất phát chiến thắng hủy diệt của M.U trước đại diện thành Rome tại Champions League cách đây 13 năm.

Đó là ở trận tứ kết lượt về diễn ra tại Old Trafford (lượt đi M.U thua 1-2 tại Olimpico). Với quyết tâm lật ngược thế cờ và lợi thế sân nhà, M.U đã tấn công mãnh miệt và có chiến thắng hủy diệt tới 7-1. Nhân vật chơi xuất sắc nhất trận không ai khác chính là Cristiano Ronaldo với 1 cú đúp bàn thắng và 1 cú đúp kiến tạo thành bàn cùng với đó là vô số những tình huống dứt điểm nguy hiểm khác..

Thế nhưng cũng vì chơi quá chói sáng mà Ronaldo đã phải nhận không ít lời đe dọa từ các cầu thủ AS Roma. "Khi tỷ số là 6-0, một số cầu thủ Roma đã yêu cầu tôi ngừng rê bóng. Một số khác thậm chí dọa đánh tôi. Vì thế tôi sẽ không đổi áo với bất kỳ cầu thủ nào của AS Roma", Ronaldo cho hay.

Hiện tại, Ronaldo vẫn đang thực hiện cách ly xã hội ở quê nhà Bồ Đào Nha. Trong khi Serie A đều đang phải tạm hoãn vô thời hạn vì dịch COVID-19. Việc này khiến Juventus lâm vào cảnh khó khăn về tài chính, buộc lòng phải giảm 30% lương của CR7 và các đồng đội trong 4 tháng liên tiếp. Theo Il Massaggero, Juventus đã tính tới phương án bán Ronaldo trong mùa hè 2020 để cân đối tài chính. Real Madrid đã ngỏ ý sẵn sàng mua lại siêu sao 35 tuổi và số tiền họ dự định chi ra là 58 triệu euro.

Lâm Văn