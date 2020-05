V-League thấp thỏm chờ ngày trở lại

Quảng cáo

Sáng 6/5, BTC Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã ra thông báo về thời điểm cúp Quốc gia 2020 khởi tranh. Cụ thể, các trận đấu vòng loại sẽ diễn ra ngày 24/5, vòng 1/8 đá trong ngày 30/5. Mặc dù vậy, VPF cho biết đây chỉ là kế hoạch dự kiến, tùy diễn biến dịch COVID-19 và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ liên quan phòng chống dịch, ban điều hành giải sẽ có điều chỉnh.



Riêng V-League và giải hạng Nhất vẫn chưa xác định thời hạn trở lại. Tuy nhiên với quỹ thời gian đang ngày càng rút ngắn, khả năng V-League có thể thi đấu theo thể thức bình thường là gần như không thể xảy ra. Theo tìm hiểu của Tiền Phong, trong thời gian vừa qua VPF và VFF vẫn thường xuyên làm việc, trao đổi và báo cáo Tổng cục TDTT các phương án khác nhau để V-League có thể trở lại tùy tình hình dịch bệnh.

“Chúng tôi đã yêu cầu VPF và VFF chủ động đưa ra các phương án khác nhau, trên cơ sở đó có thể lấy ý kiến tham khảo các CLB, thông qua BCH VFF để lựa chọn phương án thích hợp nhất. Dĩ nhiên chúng tôi cũng hiểu cái khó của VPF bởi không thể có phương án tối ưu khi giải đã không diễn ra được như bình thường. BTC cần cân đối các yếu tố khác nhau để chọn ra phương án thích hợp nhất”- một lãnh đạo Tổng cục TDTT cho biết.

Trong trường hợp khả quan nhất, V-League có thể trở lại từ đầu tháng 6 tới. Khi đó, thay vì thi đấu theo thể thức 2 lượt đi-về như bình thường, các đội có thể thi đấu 1 lượt để xác định thứ hạng. Kết thúc lượt trận này (còn 11 trận), 8 đội đứng đầu sẽ tiếp tục thi đấu vòng tròn 1 lượt để xác định đội Vô địch, Á quân và hạng Ba. Sáu đội nhóm dưới thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn đội rớt hạng và suất đá play-off.

Do trong tháng 11, đội tuyển Việt Nam bắt đầu phải chuẩn bị cho Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, V-League buộc phải kết thúc trước ngày 31/10. Do đó trường hợp chỉ có thể trở lại trong tháng 7, giải gần như chỉ có thể thi đấu 1 lượt. Cũng từng có quan điểm chấp nhận cho các CLB đá với mật độ dày hơn (2 trận/tuần), tuy nhiên sau khi nghiên cứu, phương án này khó khả thi. Lý do, không chỉ bởi các cầu thủ khó lòng “nuốt” được lịch thi đấu quá dày trong liên tục 4 tháng, các sân bóng cũng không thể “tải” được mật độ thi đấu như trên.

Trường hợp xấu nhất, V-League không thể diễn ra trước tháng 8 thì khả năng bị hủy giải sẽ rất cao. Đây cũng là kịch bản xấu nhất VPF buộc phải tính tới và khi đó, bóng đá Việt Nam thực sự sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Toàn bộ hệ thống thi đấu sẽ bị xáo trộn trong khi các CLB, cầu thủ và HLV sẽ rơi vào cảnh “thất nghiệp” tạm thời, thậm chí là sự sinh tồn của các CLB.

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, các CLB hiện đều đã trở lại tập luyện bình thường. Qua tham khảo ý kiến các đội bóng, tất cả đều rất thấp thỏm chờ ngày giải đá lại. Trao đổi với Tiền Phong, HLV trưởng CLB Quảng Ninh, ông Phan Thanh Hùng cho biết: “Tính tới giờ giải đã nghỉ hơn 50 ngày rồi, thực sự nếu phải nghỉ tiếp sẽ rất khó khăn. Thời gian qua Quảng Ninh cho cầu thủ về nhà nghỉ tránh dịch, việc tập luyện hoàn toàn trông đợi vào ý thức cầu thủ. Nhưng dù ý thức mấy, điều kiện ở nhà không thể như CLB nên chỉ có thể tập duy trì. Chúng tôi rất lo lắng bởi sắp tới nếu không thể đá lại, cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng”. Ông Phan Thanh Hùng cho biết Quảng Ninh không cho cầu thủ tập nặng ngay mà chỉ nâng dần khối lượng qua từng buổi để cầu thủ thích nghi dần.

Nguyên Phong