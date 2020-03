Yêu cầu Inter Milan và AS Roma 'hy sinh' để chống dịch Covid-19

Quảng cáo

Rạng sáng nay, lượt đi vòng 1/8 Europa League đã diễn ra. Tuy vậy, chỉ có 6 cặp đấu được tổ chức, còn 2 cặp đấu khác gồm Sevilla – AS Roma và Inter Milan – Getafe bị hoãn lại. Lý do là vì AS Roma và Inter Milan đều tới từ Italia – đất nước đang bùng phát dịch Covid-19. Mà hiện tại, nhiều quốc gia đã hạn chế nhập cảnh đối với những công dân tới từ đất nước hình chiếc ủng.

Hiện chưa biết khi nào 2 cặp đấu giữa Sevilla – AS Roma và Inter Milan – Getafe mới được tổ chức lại, và điều này ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ của Europa League 2019/2020. Để giải đấu không bị gián đoạn, mới đây Chủ tịch UEFA - Aleksander Ceferin đã yêu cầu Inter Milan và AS Roma tự rút lui, nhường vé tứ kết cho Sevilla và Getafe.

Tuy nhiên, cả Inter Milan và AS Roma đều từ chối đề nghị này. Hai CLB này muốn tiếp tục thi đấu với mục tiêu chinh phục danh hiệu cao quý này, đồng thời có cơ hội dự Champions League mùa tới. Thậm chí họ còn chấp nhận thi đấu ở sân trung lập thay vì sân nhà, miễn sao có thể đá sòng phẳng với 2 đối thủ đến từ Tây Ban Nha.

Những ngày gần đây, bóng đá thế giới đang lao đao vì dịch Covid-19. Serie A đã phát hiện 2 ngôi sao dương tính với Covid-19, đó là Daniele Rugani (Juventus) và Manolo Gabbiadini (Sampdoria). Cả hai tập thể đội bóng này đã phải cách ly. Tương tự tại Anh, HLV Mikel Arteta (Arsenal) và Callum Hudson-Odoi (Chelsea) cũng đã được xác định nhiễm loại virus nguy hiểm này. Ở Đức là trường hợp của bộ đôi Jannes Horn - Timo Huebers (Hannover 96)...

Mới đây, Serie A đã quyết định hoãn giải đấu đến đầu tháng 4. Sau đó, đến lượt La Liga cũng cũng làm điều tương tự cho 2 giải đấu cao nhất của hệ thống nước này. Nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn ra phúc tạp, nhiều khả năng Bundesliga, Premier League, Ligue 1, thậm chí là cả Champions League và Europa League cũng sẽ phải tính đến phương án tạm nghỉ.

